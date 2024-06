L’operatore telefonico italiano TIM propone spesso svariate offerte di rete mobile estremamente interessanti. Tuttavia, tra le proposte dell’operatore troviamo anche alcune offerte soli dati. Nel corso dei prossimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso che renderà disponibili tre nuove offerte soli dati con la possibilità di raddoppio dei giga, ovvero le offerte denominate TIM Mobile 50 Giga, TIM Mobile 100 Giga e TIM Mobile 500 Giga. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, in arrivo tre nuove offerte solo dati con possibilità di raddoppio dei giga

Nel corso dei prossimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM renderà disponibili tre nuove offerte soli dati con una promo dedicata. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle nuove offerte soli dati denominate TIM Mobile 50 Giga, TIM Mobile 100 Giga e TIM Mobile 500 Giga. Con tutte e tre le offerte gli utenti potranno usufruire di una super promozione che permetterà di ottenere il doppio dei giga previsti dall’offerta.

In particolare, con l’offerta TIM Mobile 50 Giga gli utenti dunque utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati. Con TIM Mobile 100 Giga, gli utenti avranno invece a disposizione fino a 200 GB di traffico dati. L’unica offerta che non sarà compatibile con questa promozione sarà TIM Mobile 500 Giga, dato che offre già di per sé una quantità spropositata di traffico dati per navigare.

Con tutte e tre queste offerte solo dati, comunque, gli utenti potranno navigare con una connettività massima pari al 5G. Con la prima offerta si potrà navigare ad una velocità massima pari a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload ad un costo di 9,99 euro al mese. Con la seconda offerta si potrà navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload ad un costo di 13,99 euro al mese. Con la terza ed ultima offerta, infine, si potrà navigare fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, ad un costo di 99,99 euro.

Ricordiamo che tutte e tre le offerte saranno attivabili da tutti i nuovi clienti dell’operatore e anche da chi è già cliente dell’operatore.