Samsung ha annunciato che la suite Galaxy AI, lanciata originariamente con il GalaxyS24, sarà estesa anche ai suoi nuovi modelli pieghevoli. Stiamo parlando dei GalaxyZFold6 e il ZFlip6. A tal proposito si è espresso Won-Joon Choi, vicepresidente esecutivo e capo del settore Ricerca e Sviluppo per la divisione Mobile eXperience di Samsung. Egli ha affermato che l’ obiettivo principale è migliorare ulteriormente l’esperienza utente su questo tipo di dispositivi. Ciò grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale. Choi ha sottolineato come i modelli Fold e Flip offrano un design estremamente flessibile e versatile. Il quale se abbinato alla tecnologia AI di Samsung, può aprire a una serie di nuove possibilità e funzioni innovative.

Galaxy Z Fold6: cosa sappiamo al momento

In un post pubblicato sul blog ufficiale dell’azienda, l’ uomo ha spiegato che Samsung punta a un “approccio ibrido all’IA“. In quanto ritenuto il più pratico e affidabile per gli utenti. Questo mira a bilanciare la reattività immediata e la privacy garantita dall’intelligenza artificiale presente sul dispositivo. Insieme alla flessibilità e la potenza dell’IA basata su cloud. Il colosso coreano collabora con partner leader del settore per offrire una serie di funzionalità utili nella vita quotidiana. L’intenzione è di rivoluzionare l’esperienza mobile. Mettendo il cliente al centro con tecnologie avanzate che migliorano la loro interazione con i device.

Negli ultimi giorni sono emerse anche alcune specifiche tecniche e dettagli di design del Galaxy Z Fold 6. Esse non hanno fatto altro che alimentare ancor di più l’interesse per questi nuovi cellulari. Samsung ha già fatto sapere che saranno presentati ufficialmente a luglio. Ma le anticipazioni stanno già generando un notevole buzz. L’integrazione della GalaxyAI rappresenta un passo molto importante nella strategia dell’ azienda. La quale mira a posizionarsi all’avanguardia nel settore dei dispositivi mobili. Sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza utente in modo concreto e innovativo.

Questo sviluppo riflette la continua evoluzione della tecnologia mobile e il crescente ruolo dell’ IA nel rendere gli smartphone ancora più intelligenti. Ma anche più adattabili alle esigenze quotidiane dei clienti. Insomma, con il lancio dei nuovi GalaxyZ Fold6 e ZFlip6, Samsung si prepara a offrire un’esperienza d’uso di livello superiore. Combinando hardware di alta qualità con software avanzato per creare prodotti tecnologicamente all’avanguardia tecnologica. Ma anche intuitivi e facili da usare.