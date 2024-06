Al giorno d’oggi i sistemi di sicurezza per accedere alle proprie piattaforme digitali sono a dir poco variegati e implementano tantissime opzioni per autenticarsi in modo sicuro e proteggere allo stesso tempo i dati di accesso dell’utente da occhi indiscreti.

L’ultimo baluardo in tema di sicurezza dei propri dati d’accesso sono senza alcun dubbio le passkey, una vera e propria evoluzione dei sistemi di accesso digitali che non richiede l’utilizzo di una password e di un nome utente bensì di un sistema di autenticazione direttamente connesso a un dispositivo ritenuto affidabile e che si occupa di autenticare l’utente tramite sistemi biometrici, Bluetooth o codici generati in diretta, di conseguenza una piattaforma non richiede all’utente di inserire un codice di accesso bensì richiede l’autenticazione direttamente al dispositivo che autentica l’utente in modo diretto e soprattutto offline, quindi al netto è il dispositivo che identifica l’utente e non la piattaforma web, ciò consente ai dati dell’utente di non abbandonare mai il device e di essere di conseguenza molto più al sicuro.

La sezione dedicata alle passkey

Con l’ultimo aggiornamento di Windows 11 questa tipologia di autenticazione è arrivata anche sul noto sistema operativo, Microsoft si sta interessando molto all’implementazione di questo sistema dal momento che garantisce un livello di sicurezza molto più elevato, concetto che costituisce la base fondante del noto sistema operativo e che per l’azienda è davvero molto importante.

Ecco quanto scritto nella pagina di supporto ufficiale: “Sei stanco di dimenticare continuamente le password e di doverle digitare ogni volta che vuoi accedere ai tuoi siti Web e alle tue applicazioni preferite? Ciao alle passkey! Le passkey offrono un modo più sicuro e comodo per accedere. Con le passkey puoi usare Windows Hello per accedere con un PIN, il riconoscimento facciale o l’impronta digitale, rendendo il processo di autenticazione più veloce e comodo che mai. E se sei in viaggio, puoi anche usare il telefono o il tablet per accedere leggendo un codice a matrice o tramite Bluetooth!“.