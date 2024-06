NVIDIA: partnership con Denodo per AI sicura e veloce per le aziende

È arrivata una nuova integrazione strategica importante, quella tra Denono Platoform. NVIDIA NIM. Le due divisioni delle due aziende hanno compiuto un passo importante per potenziare quelle che sono le capacità dell’intelligenza artificiale all’interno delle aziende.

L’obiettivo principale è migliorare la gestione e anche l’utilizzo dei dati utili per le applicazioni IA avanzate. Ci sono diverse capacità che questa nuova integrazione riesce ad includere. Innanzitutto l’obiettivo è quello di preparare i dati per alimentare i vari modelli di intelligenza artificiale, per cui sia curarli che trasformarli. La partnership si occuperà anche di garantire l’accesso a dati affidabili per migliorare la precisione.

L’accesso è sicuro e in tempo reale, così come sarà perentorio il controllo su privacy e sicurezza dei dati. Tutto ciò consentirà inoltre di velocizzare tutte le implementazioni AI/ML.

NVIDIA e Denodo semplificano i processi industriali: ecco come

L’obiettivo che si prefissa Denodo, in quanto partner di NVIDIA, è di lavorare per implementare quelli che vengono definiti microservizi NIM di AI e Vision Language Model. Con queste soluzioni sarà possibile semplificare i vari processi industriali. Grazie a questa nuova partnership, i clienti potranno tenere il controllo completo su tutte le implementazioni a base di intelligenza artificiale. Non ci sarà differenza dalle installazioni locali o in cloud e saranno diversi i vantaggi che si potranno ottenere, tra cui una sicurezza maggiore e anche un time to value più rapido.

Questo è quanto dichiarato da Narayan Sundar, Senior Director-Strategic Alliances di Denodo:

“Sono entusiasta di questa integrazione e credo che rappresenti un’ottima dimostrazione del potenziale di Denodo nel campo della gestione logica dei dati. Denodo è leader nel supporto delle applicazioni GenAI basate su RAG, fornendo dati in tempo reale, governati e affidabili provenienti dall’enorme patrimonio informativo di un’organizzazione. Sono impaziente di vedere le innovazioni che emergeranno per i clienti che utilizzeranno la Denodo Platform in combinazione con l’integrazione di NVIDIA NIM“.