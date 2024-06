LIDL: in PROMO sensazionali gli attrezzi per il fai da te

Le promo LIDL sui prodotti per il fai da te scadono proprio oggi! Cosa stai aspettando? Leggi di che si tratta e corri in store.

Mai fatto un giro alla LIDL? Hai mai testato i suoi grandiosi prodotti? No? Hai perso già tantissime occasioni! I punti vendita LIDL non solo ti offrono sconti su alimenti di ogni tipo, ma anche su prodotti di bellezza, di tecnologia, su alcuni capi e su molto altro. Puoi trovare sui suoi scaffali persino quel che potrebbe servirti per darti al giardinaggio o al fai da te.

La LIDL non è un discount, i brand sono tanti e tra i più disparati, compresi i più famosi, quando si tratta di cibo. I più affidabili sono quelli proprio a marchio LIDL, che sia uno shampoo, un prodotto alimentare o persino un elettrodomestico o uno strumento come un trapano o cose simili. Sul suo volantino trovi infatti offerte diversificate che ti propongono il meglio del meglio per farti scoprire nuovi sapori, per accontentare le tue esigenze e per darti l’occasione di sviluppare i tuoi hobby.

Il fai da te non è mai stato così semplice grazie agli attrezzi LIDL

Se vuoi sperimentare il fai da te, le offerte LIDL sono ciò che ti serve. Ti avvisiamo che non è un’attività adatta a tutti, ma perché non testare le tue capacità risparmiando? Nel volantino dello store trovi i prodotti Parkside, il brand premiato per la sua affidabilità e per i suoi attrezzi favolosi, in promozione esclusiva solo per oggi ancora.

LIDL ti propone la Motosega ricaricabile ad appena 29,99 euro oppure il Seghetto da potatura allo stesso prezzo per poter potare le tue piante, i tuoi alberi con facilità. Trovi poi il Trapano Avvitatore Ricaricabile al costo eccezionale di 19,99 euro e l’utilissimo Avvitatore Ricaricabile a Cricco a soltanto 29,99 euro. Ti segnaliamo anche la Pistola Sparapunti, per non perdere tempo quando vuoi costruire qualcosa, a soltanto 19,99 euro. Sai che l’abbigliamento è essenziale per proteggersi quando si svolgono questo tipo di lavori? Da Lidl trovi prodotti come la Salopette da lavoro e i Pantaloni da lavoro a 14,99 euro e a 11,99 euro. C’è effettivamente scritto “da uomo” e le taglie saranno alquanto grandi, ma ricorda che si tratta di capi UNISEX, ti basterà trovare la giusta taglia o adattarla. Ricorda che sono promo in scadenza, scopri tutte le offerte del momento andando qui.

