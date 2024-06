Samsung si prepara a un luglio ricco di novità con il suo evento Unpacked, durante il quale dovrebbero essere presentate tante novità. Tra queste, i riflettori sono puntati sui nuovi auricolari Galaxy Buds3 e Buds3Pro. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da androidheadlines.com, le due versioni degli auricolari avranno molte somiglianze. Rendendo piuttosto difficile la scelta per gli utenti. Entrambe le varianti saranno disponibili nei colori argento e bianco e offriranno resistenza a polvere e liquidi con una certificazione IP57. In più, saranno integrate nell’ecosistema SmartThings di Samsung. Così da poter essere ritrovate facilmente tramite la funzione “Find” in caso di smarrimento.

Galaxy Buds3 e Buds3Pro: differenze tecniche e autonomia

Le specifiche in comune includono anche la cancellazione attiva del rumore (ANC). Un suono ad alta risoluzione a 24 bit e 96kHz, l’Adaptive EQ e il 360Audio. Saranno poi equipaggiate con Bluetooth 5.4. Le differenze principali tra i due modelli risiedono invece nel comparto audio e nell’autonomia della batteria. Le Galaxy Buds3Pro saranno dotate di driver a due vie. Per una qualità del suono superiore rispetto a quelli singoli delle Buds 3 standard. In più, le Pro avranno il controllo adattivo del rumore (Adaptive Noise Control). Un’opzione non disponibile nella versione base.

Un altro aspetto distintivo riguarda la durata della batteria. Le GalaxyBuds3Pro garantiranno un’autonomia fino a 7 ore con l’ANC disattivato e fino a 6 ore con l’ANC attivato. Mentre le Buds3 offriranno rispettivamente 6h e 5h. Anche le custodie di ricarica differiranno in capacità. Quella Pro garantirà fino a 30h di autonomia, contro le 24h delle standard.

Malgrado queste differenze, entrambi gli auricolari promettono di soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti in termini di qualità e funzionalità smart. Al momento, non ci sono ancora informazioni ufficiali sui prezzi. Ma si presume che saranno in linea con quelli delle GalaxyBuds2, attualmente sul mercato. Insomma, con queste nuove uscite, Samsung conferma il suo impegno a restare all’avanguardia nel settore delle cuffiette true wireless. Offrendo dispositivi che combinano tecnologia avanzata e praticità d’uso. Gli appassionati del marchio e gli utenti alla ricerca di dispositivi di alta qualità possono aspettarsi di trovare nelle in questi due prodotti ottime opzioni, adatte a diversi bisogni e preferenze