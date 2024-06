Iliad e TIM hanno le offerte migliori: eccone 6 fino a 300 GB in 5G

Chi aveva bisogno di un paragone tra Iliad e TIM, oggi può restare soddisfatto. I due gestori si equivalgono in termini di opportunità concesse al pubblico, in quanto le loro nuove offerte sono strapiene di contenuti.

Iliad, le offerte che battono TIM si chiamano Flash: eccole tutte e tre

La prima offerta di rilievo è sicuramente la nuova Flash 250. Questa soluzione che non era mai stata vista prima prima, arriva con un prezzo di 11,99 €. Al suo interno gli utenti possono trovare minuti illimitati e messaggi illimitati con 250 giga in 5G.

La Flash 200 invece è praticamente uguale tranne per il fatto che offre 200 giga in 5G per 9,99 € al mese per sempre. A chiudere il cerchio è un’offerta con 150 giga in 4G, ovvero Flash 150. Anche qui ci sono minuti e messaggi senza limiti con il prezzo che scende a 7,99 € al mese per sempre.

All’interno di queste offerte c’è il 5G gratis, per cui non c’è bisogno di alcun tipo di pagamento supplementare. Iliad garantisce il massimo della connessione a tutti coloro che hanno uno smartphone compatibile e nelle zone coperte dal servizio. Oltretutto è da non dimenticare il fatto che l’azienda predispone per chi paga almeno 9,99 € al mese con l’offerta mobile, anche uno sconto sulla fibra ottica. Non ci sono limiti per la sottoscrizione delle tre offerte appena illustrate: chiunque può scegliere di sottoscriverle.

TIM ha trovato il modo per affondare Iliad: ecco le tre Power

TIM rende disponibili le Power Special, Iron e Supreme Easy. Tutte e tre le offerte hanno minuti senza limiti verso tutti con 200 messaggi. La prima costa 9,99 € e offre 300 giga in 5G, la seconda 6,99 € con 150 giga in 4G e la terza 7,99 € con 200 giga in 4G.

TIM ha ufficializzato queste offerte con un’opportunità: il primo mese, come il costo di attivazione, risulterà totalmente gratuito. Il tutto solo per chi viene dai gestori virtuali e da Iliad.