Google ha recentemente introdotto una nuova funzionalità che promette di semplificare notevolmente la gestione degli indirizzi salvati sui suoi servizi. Questa novità elimina la necessità di dover cercare indirizzi sparsi tra diverse piattaforme, rendendo il tutto più accessibile e organizzato.

Gestire gli indirizzi in maniera semplice

Per accedere a questa nuova feature, basta dirigervi alla sezione “Informazioni personali” del vostro account Google. Qui troverete una scheda dedicata denominata “Indirizzi“. Questa sezione centralizza la gestione di molte attività, offrendovi diverse opzioni utili.

In primo luogo, potete visualizzare e gestire comodamente gli indirizzi di casa e di lavoro salvati su Google Maps. Inoltre, potete accedere alla sezione “Altri indirizzi” per consultare tutti gli indirizzi salvati su altri servizi Google, come Google Pay, Chrome Autofill o Google Payments Center. Qui potrete vedere informazioni dettagliate come la data di aggiunta, l’origine e l’ultima modifica per ogni indirizzo.

Un’altra sezione interessante è quella dedicata agli “Indirizzi del profilo“, che comprende gli indirizzi associati ai vostri profili Google, visibili ad altri utenti di specifici servizi. Potrete trovare gli “Indirizzi di fatturazione“, collegati al vostro metodo di pagamento preferito, e gli “Indirizzi legali“, associati al vostro profilo Google Payments.

Questa nuova funzionalità di Google si rivela particolarmente utile per sfruttare al meglio gli indirizzi salvati, rendendo più veloce e semplice la compilazione automatica dei moduli online. Potrete utilizzarli con la funzione di riempimento automatico su Chrome, Google Play Store, abbonamenti Google e per i pagamenti con Google Pay.

Google, un universo di innovazioni

Oltre a questa innovazione, vale la pena ricordare che a fine maggio è emersa la volontà di Google di rinominare il feed “Discover” dedicato alle notizie su Android. Al suo posto potrebbe arrivare un nuovo tasto chiamato semplicemente “Home“. Questi aggiornamenti continuano a mostrare l’impegno di Google nel migliorare costantemente l’esperienza degli utenti attraverso nuove funzionalità e miglioramenti dei servizi esistenti.