Android: il Play Store festeggia con 10 app a pagamento GRATIS

Arrivano anche oggi i titoli a pagamento gratis sul Play Store, esattamente come la settimana scorsa. Gli utenti potranno prendere al volo delle occasioni in grado di far capire cosa significa avere sullo smartphone un contenuto premium.

Tutti questi titoli in genere hanno un prezzo da pagare, ma in via del tutto eccezionale adesso sono gratis. Il consiglio è quello di affrettarsi nell’effettuare il download in quanto la promozione potrebbe valere giorni così come qualche ora. In basso ci sono tutte le informazioni necessarie sia per scaricare giochi ed applicazioni sugli smartphone Android, sia per quanto riguarda i link diretti.

Android, il Play Store rende disponibili alcuni titoli a pagamento gratis: ecco la lista

Come si può notare qui in basso, c’è una lista dettagliata con i titoli che oggi nel Play Store risultano gratuiti. Il mondo Android quindi può beneficiare di un’occasione davvero unica, con contenuti che probabilmente non torneranno ad essere gratuiti prima di qualche mese.

Per procedere al download è tutto molto semplice: serve solo ed unicamente cliccare sul titolo nella lista e ci si ritroverà direttamente sul Play Store. Date quindi un’occhiata all’elenco e non lasciatevi scappare nulla di quello che vedete qui sotto:

Tutti questi titoli sono stati minuziosamente controllati, uno per uno. Siccome in giro ci sono spesso delle applicazioni o dei giochi all’interno dei quali si nascondono dei tranelli, abbiamo setacciato ogni titolo. Si tratta dunque di tutti contenuti verificati al 100% e senza neanche l’ombra di un rischio. Rinnoviamo intanto l’invito a fare quanto prima possibile per evitare che la promozione possa scadere.