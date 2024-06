Vodafone ha deciso di prorogare anche per il mese di giugno l’offerta Silver, rivolta agli ex clienti. Tale promozione, che include minuti illimitati, SMS e 100GB di traffico dati in 5G, era stata già introdotta il mese scorso. Al momento si riconferma come una delle migliori offerte presenti sul mercato con un prezzo inferiore a 7euro.

Per attivare Vodafone Silver, è necessario ricevere un SMS dall’operatore che indica i dettagli principali e la data ultima per aderire. In alcuni casi quest’ultima è fissata per il 16 giugno. L’attivazione può essere effettuata sia online tramite link dedicato, sia in uno dei negozi Vodafone.

Vodafone riconferma la promo per gli ex clienti

L’offerta prevede un costo mensile di 6,99euro e include, come anticipato, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100GB di traffico dati con velocità fino al 5G, e minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili. La promo include anche un pacchetto dati riservato a telefonate tra clienti Vodafone verso determinati Paesi. Nel dettaglio sono compresi minuti illimitati verso numeri di rete mobile in Romania, 1000minuti in Albania, 300minuti verso i numeri fissi e mobili in numerosi Paesi tra i quali Argentina, Malta, Belgio. Cina, Norvegia, Bangladesh, Colombia, Repubblica Dominicana, Bulgaria. Austria, Messico, Repubblica Ceca, Romania, Perù, Francia. Danimarca, Polonia, Regno Unito, Ungheria, Canada, Svizzera, Portogallo. Germania. Spagna, Grecia, Svezia, Irlanda, Finlandia, Slovenia, USA, Paesi Bassi, India e Pakistan.

Inoltre, sono compresi anche 300minuti verso numeri fissi in Australia, Brasile, Israele e Marocco. In più troviamo 100minuti verso mobili e fissi in Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia e Venezuela.

Per attivare Vodafone Silver, l’utente deve sostenere un costo iniziale di 0,01euro per l’attivazione della SIM, che è gratuita. Inoltre, il primo mese viene addebitato anticipatamente, portando la spesa iniziale complessiva a 7euro. Il pagamento della tariffa mensile può essere effettuato tramite credito residuo o metodo di pagamento Smart Pay. Le nuove schede includono il piano tariffario base Vodafone 25 New, che offre diversi servizi aggiuntivi senza costi extra. Tra questi Smart Passport+ per i Paesi Extra Roaming UE (solo in caso di utilizzo), segreteria telefonica, servizio di reperibilità Chiamami & Recall, continuità di servizio, servizio SMS di ricevuta di ritorno e verifica del credito residuo.