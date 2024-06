Gli scorsi giorni si è verificato un grave attacco informatico ai danni di Ticketmaster e Live Nation. Responsabile è il gruppo hacker denominato ShintuHunters che ha reclamato il furto di informazioni personali dei gli utenti delle piattaforme. Nel dettaglio, secondo quanto dichiarato da HackRead i cybercriminali hanno dichiarato di aver sottratto dati a oltre 560milioni di clienti. In un forum di hacker gli hacker avrebbero dichiarato di aver ottenuto circa 1,3 terabyte di dati nel massiccio hack.

Il grave attacco che ha colpito Ticketmaster

Tra i dati rubati risultano compresi i nomi completi degli utenti che usano la piattaforma, gli indirizzi di casa e quelli e-mail ed i numeri di telefono. Inoltre, sono state prelevate anche informazioni relative alla vendita dei biglietti, gli eventi attesi e dettagli parziali riguardo i pagamenti.

Le ripercussioni dell’attacco hacker ai danni di Ticketmaster potrebbero essere molto gravi per tutti gli utenti che sono diventate vittime inconsapevoli di quanto accaduto. Le loro informazioni, infatti, potrebbero finire in rete e diventare la base perfetta per ulteriori truffe finanziarie e per possibili furti di identità.

Al momento l’azienda ha ammesso quando accaduto, ma non ha ancora rilasciato informazioni concrete sull’accaduto. Non è chiaro, dunque, se l’attacco sia stato tale verso la piattaforma o se si sia concentrato solo sulle versioni di alcuni Paesi. A tal proposito, non ci sono state dichiarazioni riguardo il possibile coinvolgimento anche di Ticketmaster Italia.

La situazione è decisamente incerta e sono molti gli utenti che temono per la propria sicurezza e quella dei propri dati personali e sensibili. Per tale motivo, è consigliabile, per tutti gli coloro che hanno un profilo utente sulle piattaforme è consigliabile modificare la propria password. Inoltre, è importante tenere sotto controllo il proprio estratto conto. In questo modo sarà possibile notare tempestivamente possibili operazioni sospette. Se malauguratamente dovessero palesarsi situazioni di pericolo, inoltre, bisogna segnalare immediatamente quanto accaduto alle autorità competenti.