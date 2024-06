Pixel 9, ecco tutti i segreti rivelati finora

I rumors che ormai stanno popolando il web sono sempre di più e riguardano il lancio dei nuovi Pixel 9. Dopotutto per quante informazioni abbiamo su questi dispositivi sembra quasi di conoscerli abbastanza discretamente. Però le novità non sono ancora finite, infatti, altre informazioni sono appena emerse online.

Durante le scorse settimane abbiamo potuto assistere al considerevole numero di leak che parlano della nuova serie Pixel 9. Infatti è emerso che saranno presentati ben tre modelli, senza scordare però la versione pieghevole. Da non dimenticare che abbiamo anche qualche informazione per quanto riguardano le schede tecniche ed i design dei nuovi dispositivi. Proprio negli ultimi giorni la TT Technology ha infatti realizzato un video per riassumere tutto quello che è già stato detto finora.

Riassumendo il video si possono distinguere i tre diversi modelli di dispositivi presentati, tra cui il Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. I render fatti sono molto accurati e si può vedere il modulo fotografico di ogni dispositivo, senza scordare il loro design con dei bordi super arrotondati. Anche le colorazioni sono uscite e si tratta di una scelta abbastanza facile, visto le quattro opzioni per ogni modello. Quindi abbiamo: Jade (tonalità di verde), Obsidian (tonalità di viola), Peony (tonalità di rosa), Porcelain (tonalità di bianco / giallo) per Pixel 9; e Hazel (tonalità di verde), Obsidian (tonalità di viola), Porcelain (tonalità di bianco / giallo), Rose (tonalità di rosa) per Pixel 9 Pro 3 e Pro XL.

Ecco tutto quello cha abbiamo sulle schede tecniche

Pixel 9

Display 6,24″ (2.400 x 1.080 pixel), Dynamic AMOLED, 425 ppi, refresh rate fino a 120 Hz

6,24″ (2.400 x 1.080 pixel), Dynamic AMOLED, 425 ppi, refresh rate fino a 120 Hz Processore : Tensor G4

: Tensor G4 RAM : 12 GB

: 12 GB Storage interno : 128 / 256 GB

: 128 / 256 GB Sistema operativo : Android 15

: Android 15 Fotocamera posteriore : due sensori non ancora specificati

: due sensori non ancora specificati Fotocamera anteriore : 12 megapixel

: 12 megapixel Connettività : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Batteria: 4.600 mAh

Pixel 9 Pro

Display 6,34″ (2.992 x 1.344 pixel), Dynamic AMOLED, 493 ppi, refresh rate fino a 120 Hz

6,34″ (2.992 x 1.344 pixel), Dynamic AMOLED, 493 ppi, refresh rate fino a 120 Hz Processore : Tensor G4

: Tensor G4 RAM : 16 GB

: 16 GB Storage interno : fino a 1 TB

: fino a 1 TB Sistema operativo : Android 15

: Android 15 Fotocamera posteriore : tre sensori non ancora specificati

: tre sensori non ancora specificati Fotocamera anteriore : 12 megapixel

: 12 megapixel Connettività : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB

: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB Batteria: 4.600 mAh

Pixel 9 Pro XL

Display 6,73″ QHD+, Dynamic AMOLED, 487 ppi, refresh rate fino a 120 Hz

6,73″ QHD+, Dynamic AMOLED, 487 ppi, refresh rate fino a 120 Hz Processore : Tensor G4

: Tensor G4 RAM : 16 GB

: 16 GB Storage interno : fino a 1 TB

: fino a 1 TB Sistema operativo : Android 15

: Android 15 Fotocamera posteriore : tre sensori non ancora specificati

: tre sensori non ancora specificati Fotocamera anteriore : 12 megapixel

: 12 megapixel Connettività : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB

: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB Batteria: 5.100 mAh

Analizziamo adesso la sua intelligenza artificiale, infatti, la mente di questo nuovo dispositivo sarà l’IA chiamata Gemini Nano. Quest’ultima è stata creata da Google per i nuovi dispositivi mobili. Sappiamo inoltre, per quanto rilasciato, che quest’intelligenza vivrà nel dispositivo in quasi tutta la sua totalità.

Ma i prezzi e la data del lancio?

La data effettiva del lancio ancora non la sappiamo, però è giunta voce che qualcosa dovrebbe uscire fuori tra gli inizi ottobre 2024 se non prima. Per i prezzi abbiamo qualche anticipo ma ancora nulla di sicuro. In particolare parliamo di 700 dollari per il Pixel 9, 900 dollari per il Pro e per L’XL circa 1.100 dollari. Questi prezzi però appartengono al mercato USA.