La BYD Seal U DM-i è una nuova vettura ibrida plug-in che si distingue per il suo prezzo competitivo e per le numerose caratteristiche incluse di serie. Non va confusa con la versione elettrica, nonostante le due auto siano visivamente simili. La Seal U DM-i si presenta come una PHEV innovativa, ideale per chi desidera un’auto ibrida senza compromessi sulle prestazioni.

Il sistema ibrido serie-parallelo della Seal U DM-i permette di viaggiare sia in modalità elettrica pura che combinando il motore termico ed elettrico. L’auto parte sempre in modalità elettrica e utilizza una batteria da 18,3 kWh per alimentare un motore elettrico da 150 kW, offrendo un’autonomia di 80 chilometri nella versione Boost. Questo sistema è progettato per ridurre i consumi in città e su strade extraurbane non troppo veloci, massimizzando l’efficienza.

La ricarica può avvenire sia in corrente alternata a 11 kW che in corrente continua a 18 kW grazie alla presa CCS Combo 2. Questo consente di ricaricare anche nelle stazioni autostradali, riducendo il carico sul motore termico. In modalità HEV, l’auto utilizza sensori e logica interna per minimizzare i consumi, mentre in modalità EV, la batteria viene sfruttata fino al limite minimo impostabile dall’utente.

BYD Seal U DM-i: ecco i dettagli della nuova vettura

La Seal U DM-i è disponibile in diverse versioni: la Boost con trazione anteriore, 281 cv totali e una velocità massima di 170 km/h; la Comfort, attesa nel terzo trimestre del 2024, con una batteria più grande da 26,6 kWh; e la Design con trazione integrale, 238 kW complessivi e una velocità massima di 180 km/h. Tutte le versioni vantano un’elevata qualità dei materiali interni e un sistema di infotainment fluido e ricco di funzioni.

La batteria da 18,3 kWh o 26,6 kWh è una versione compatta della Blade Battery, con un sistema di riscaldamento a impulsi e raffreddamento integrato. Supporta inoltre la tecnologia V2L per alimentare altri dispositivi. Il bagagliaio offre una capacità di 425 litri, espandibile a 1.440 litri abbattendo i sedili posteriori.

La Seal U DM-i è una vettura pensata per il comfort, con sospensioni MachPherson anteriori e Multi-link posteriori. Sebbene sia comoda sulle buche, potrebbe mostrare un certo rollio in curva. Nonostante questo, le prestazioni del motore sono eccellenti, specialmente nella versione a trazione anteriore, che può essere soggetta a torque steer in accelerazione.

Il prezzo della Seal U DM-i Boost è di 39.800€, con tutto di serie, inclusi sedili elettrici, touchscreen da 15″, videocamera a 360°, impianto audio Infinity a 10 altoparlanti, tetto apribile, Head-up Display e V2L. La versione Design, con doppio motore e interni migliorati, costa 47.800€, mentre la versione Comfort arriverà nel Q3 del 2024. La garanzia è di 6 anni o 150.000 km per l’auto, 8 anni o 200.000 km per la batteria e 8 anni o 150.000 km per il motore e l’elettronica di controllo.