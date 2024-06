Apple iPhone 15 Pro Max è a conti fatti lo smartphone che tutti vogliono e desiderano, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, capace di convogliare al proprio interno il meglio del meglio del momento, sia da un punto di vista fotografico che di tecnologia generale.

La versione che attualmente è possibile trovare al prezzo indicato prevede 256GB di memoria interna, tale quantitativo è il più basso tra i modelli in commercio, ed oltretutto ricordiamo non essere espandibile tramite l’ausilio di una microSD. Il colore in promozione è il Titanio Naturale, un panna molto bello da vedere e da toccare che gli conferisce un’eleganza decisamente superiore al normale (come anche le altre varianti del prodotto stesso).

Apple iPhone 15 Pro Max: la nuova offerta Amazon

Il prezzo di vendita attivato proprio in questi giorni è forse uno dei più bassi mai raggiunti prima d’ora, essendo disponibile a soli 1249 euro, contro i 1489 euro di listino. Lo sconto applicato da Amazon corrisponde a circa 250 euro, con un risparmio del 16% e la possibilità di mettere le mani su un prodotto con alle spalle la solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Premete qui per l’acquisto.

Nel momento in cui doveste pensare di acquistarlo, dovete sapere che le dimensioni sono leggermente superiori al normale, tanto da arrivare ad esempio a 159,9 x 76,7 x 8,25 millimetri di spessore, con un peso che comunque si aggira attorno ai 221 grammi. Il tutto perché il display è un ampio Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici di diagonale, che comunque può raggiungere risoluzione 1290 x 2796 pixel, 460 ppi ed un refresh rate che si aggira attorno ai 120Hz. Il comparto fotografico, infine, è davvero di tutto rispetto, essendo composto da un principale da 48 megapixel, seguito poi da 2 secondari da 12 megapixel.