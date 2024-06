WindTre, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, ha annunciato una nuova iniziativa rivolta ai suoi fedeli clienti mobili. Con la promozione “Offerta Bomba“, il gestore offre l’opportunità di accedere a tariffe scontate per la connessione internet fissa attraverso la rete MIA Super Fibra. Questa iniziativa è stata lanciata di recente tramite una campagna SMS mirata. Essa sii rivolge principalmente ai clienti precedenti dei marchi Wind e 3 Italia. Offrendo loro vantaggi esclusivi e l’opportunità di usufruire di una connessione affidabile e stabile a costi convenienti. La promozione si distingue per la sua flessibilità e convenienza. In quanto consente ai clienti di personalizzare l’ offerta in base alle proprie esigenze e preferenze. Le tariffe agevolate a partire da soli 19,99€ al mese per i primi 48 mesi, permettono di godere di una connessione di alta qualità a prezzi accessibili. In più, l’offerta include anche giga illimitati sulla SIM mobile. Ampliando ulteriormente le possibilità di navigazione e connessione.

WindTre rivoluziona la connessione

La combinazione di tariffe scontate e Internet senza limiti rappresenta un’opportunità unica per i clienti di WindTre. In quanto essi possono finalmente godere di un’esperienza di connessione senza precedenti. Con la possibilità di adattare l’offerta alle proprie esigenze, i clienti possono scegliere la soluzione che meglio si adatta al loro stile di vita e alle loro necessità di connettività. Grazie alla qualità e alla velocità della rete MIA Super Fibra, sarà possibile navigare, scaricare e vedere persino film in streaming. Senza interruzioni e con la massima velocità. In più, questa Offerta Bomba” dimostra l’impegno dell’ operatore nel fornire soluzioni sempre innovative e convenienti. Tale iniziativa conferma il ruolo dell’ azienda come uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia. Se siete interessati ad altre promozioni proposte dal gestore vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’ operatore. Scrollate tra le varie opzioni disponibili e selezionate quella che si adatta maggiormente alle vostre necessità.