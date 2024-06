Unieuro ti conquista con le sue promozioni ultra convenienti su prodotti tecnologici di ultima generazione! Sogni finalmente di poterti permettere un nuovo tablet potente e con display da colori meravigliosi per le tue maratone Netflix anche quando sei fuori casa? Troverai quel che vuoi, nessun altro store sa proporti prezzi così. Unieuro è il mago degli sconti, il brand migliore a cui ti possa mai affidare, anche se devi acquistare un elettrodomestico la tua casa.

Hai a disposizione device di ogni tipo, marchio o classe per poter rientrare nel tuo budget e scegliere esattamente quello che ti serve, senza alcun tipo di rinuncia. Se vuoi spendere qualcosina in più, Unieuro ti dona l’occasione di rateizzare il costo del prodotto in modo da non pesare troppo sulle tue spese mensili e non dover accontentarti. Dove puoi acquistare? Ovviamente in uno dei suoi tanti negozi oppure online, direttamente sul sito web. Non preoccuparti di effettuare gli ordini sulla pagina Unieuro, potrai monitorare la spedizione, contattare l’assistenza e chiedere il reso come se andassi in negozio.

Le promo Shock di Unieuro del momento da non farti scappare da sotto il naso

Sul volantino Unieuro non mancano gli smartphone a costi pazzeschi. Puoi scegliere di comprare un bellissimo dispositivo Samsung optando per uno dei tanti modelli Galaxy con costi differenti che vanno dai 300 ai 900 euro circa e che hanno prestazioni eccezionali. Vorresti tanto una console per passare un po’ di tempo libero giocando? Acquista una Playstation 5, hai a tua disposizione ben due modelli: la classica e la versione straordinaria digital edition ad un prezzo record.

Lo sai che è tempo delle partite di calcio degli attesi europei? Perché allora non comprare una nuova TV pazzesca per organizzare serate come allo stadio con gli amici? Da Unieuro trovi device LG, Samsung, Hisense e di molti altri brand. Tra le promo in volantino ti segnaliamo in particolare la favolosa Tv LG SMART LED in offerta esclusiva a 999 euro o anche la Samsung Smart Tv con display OLED al costo di soltanto 799 euro. Vai ora, in questo istante sul sito web Unieuro, clicca questo link! Sfoglia con attenzione il volantino e non farti sfuggire nessuna promo!