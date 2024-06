LIDL: l'OFFERTA che non devi assolutamente perdere è in SCADENZA

Mai acquistato da LIDL? Lo store ha tutto quello che potrebbe servirti per la quotidianità, per il tuo tempo libero e per il fai da te. I suoi scaffali ti sorprenderanno con le promozioni e i costi super convenienti. Non pensare si tratti di un discount, troverai anche i brand più conosciuti, ma noi ti consigliamo in particolare quelli a marchio LIDL. Qualunque cosa dovessi comprare, dagli alimenti ai prodotti di bellezza e persino gli elettrodomestici, non solo pagherai un costo eccezionalmente economico, ma avrai anche grande qualità.

I prodotti LIDL sono infatti divenuti famosissimi per la loro grande durevolezza se si tratta di elettrodomestici, accessori per il fai da te, di alimentazione. Lo store accontenta tutti! Se vai in un negozio per fare la spesa ed hai particolari intolleranze troverai una linea adatta a te: vegetariana, proteica, vegana, senza glutine e senza lattosio. Hai guardato le promozioni in volantino poi? Fantastici da ogni punto di vista!

Il fai da te senza cavi ti aspetta da LIDL in PROMOZIONE

Preferisci darti al fai da te, sperimentare e occuparti delle faccende di casa in autonomia? La LIDL ha gli strumenti adatti in promozione! Nel volantino trovi prodotti del brand Parkside, premiato più volte per la sua affidabilità, in offerta. Se poi c’è Schwarzenegger che ti incoraggia, cosa vuoi di più?

Non sei fan dei cavi e preferisci lavorare all’aria aperta? LIDL ti propone strumenti come la Motosega ricaricabile a soli 29,99 euro o il Seghetto da potatura allo stesso incredibile prezzo per prenderti cura del tuo giardino. Trovi anche il Trapano Avvitatore Ricaricabile ad appena 19,99 euro e l’Avvitatore Ricaricabile a Cricco a 29,99 euro. Hai mai provato ad utilizzare una pistola sparapunti? Risparmi un mucchio di tempo ed ora la puoi acquistare con uno sconto di 10 euro a soltanto 19,99 euro. Nel fai da te conta anche l’abbigliamento giusto per proteggersi correttamente. Da Lidl trovi la Salopette da lavoro per uomo e i Pantaloni da lavoro da uomo rispettivamente a 14,99 euro e 11,99 euro, ma tranquilla se dovessi essere una donna sono pur sempre UNISEX, basta trovare la giusta taglia.