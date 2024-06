La telefonia mobile in Italia sembra essere costantemente mutevole. Gli operatori cercano di battere la propria concorrenza offrendo agli utenti promozioni sempre più vantaggiose. Tra i principali attori nel settore troviamo Iliad, uno dei gestori più scelti nel nostro Paese. Dal 2018, anno in cui è stato rilasciato sul mercato, si è distinto per la sua trasparenza. Le offerte presentate si distinguono pe rla loro convenienza. La proposta di Iliad, infatti, è caratterizzata da piani tariffari competitivi che offrono servizi economici, ma che non rinunciano alla qualità. Sono proprio queste caratteristiche ad aver conquistato il pubblico.

Le promo di Iliad sono sempre più vantaggiose

Le offerte presentate dal gestore telefonico risultano essere molto allettanti per tutti coloro che intendono cambiare operatore. Il pacchetto base Iliad Voce è stato ideato con lo scopo di rispondere alle esigenze degli utenti interessati soprattutto ai minuti per le chiamate e agli SMS.

Per ottenere un piano più completo, invece, è possibile scegliere IliadFlash che offre minuti illimitati e un numero generoso di dati per la connessione internet. Le opzioni messe a disposizione partono da 4,99 euro al mese, un prezzo molto più che competitivo. Inoltre, la presenza di diverse soluzioni promette di soddisfare le esigenze di tutti i suoi clienti.

E non è tutto. Iliad promette prezzi “per sempre”. Tale dettaglio garantisce agli utenti una maggiore stabilità oltre che trasparenza nel servizio offerto per quanto riguarda i costi delle sue promo. Inoltre, ciò permette di vivere l’esperienza telefonica con serenità senza l’ansia relativa a possibili e fastidiose rimodulazioni.

È importante sottolineare che tutte le offerte presentate da Iliad offrono una serie di servizi extra. Tra questi ci sono il roaming per la navigazione in Europa, il controllo del credito residuo e l’opzione per la segreteria telefonica. Attivare una promo con Iliad è semplice. È possibile procedere online o presso uno dei numerosi store presenti in tutta Italia.