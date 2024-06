Gli sviluppatori di Warner Bros. e Avalanche Software hanno confermato il debutto del nuovo update per Hogwarts Legacy. Il titolo ambientato nel Wizarding Wolrld si aggiorna alla versione 1218405 con tantissime novità per tutte le versioni del gioco.

Gli sviluppatori avevano promesso agli appassionati l’introduzione di nuove feature e hanno mantenuto la loro parola. Tra vari bugfix volti a migliorare l’esperienza utente spiccano anche nuovi elementi cosmetici e di gameplay che prolungheranno la longevità del titolo.

In particolare, il nuovo update introduce la missione Negozio Infestato su console Xbox e su PC. Questa missione è stata un’esclusiva temporale per console Sony sin dal momento del lancio ma adesso è disponibile per tutte le versioni del gioco. Inoltre, sono disponibili per tutti i giocatori anche gli oggetti precedentemente esclusivi tra cui:

Cavalcatura Ippogrifo d’Ossidiana

Pozione Felix Felicis

Set cosmetico del bottegaio

Nel changelog ufficiale pubblicato dagli sviluppatori si può leggere che il team di Avalanche Software ha realizzato anche degli elementi completamente inediti che amplieranno le possibilità di gioco:

Lavanda boreale

E equipaggiamento a tema Azkaban

Occhiali tondi con nastro adesivo

Una nuova scopa

Dopo le molte richieste da parte della community, la Modalità Foto fa il proprio debutto su Hogwarts Legacy. I giocatori potranno esplorare in lungo e largo la Scuola di Magia e Stregoneria più famosa del mondo e immortalare i momenti più belli e scenografici.

Le possibilità di gameplay sono state ampliate con la possibilità di reimpostare i punti Talento. I giocatori potranno azzerare il proprio personaggio e ricrearlo senza iniziare da zero il gioco. In questo modo sarà possibile esplorare nuove strategie e sbloccare poteri precedentemente bloccati.

Infine, sono stati risolti molti bug tra cui problemi di battitura, audio, interfaccia e di gameplay per rendere l’esperienza di gioco sempre divertente e immersiva.