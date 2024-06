L’iPod touch di sesta generazione e l’iMac da 21,5 pollici con display Retina 4K, edizione fine 2015, si uniscono al club dei “vintage” di Apple, una categoria riservata ai prodotti che hanno trascorso più di cinque anni dalla loro scomparsa dagli scaffali dei negozi ufficiali. Questa designazione, sebbene possa evocare un senso di nostalgia per i fan di lunga data, porta anche con sé implicazioni pratiche, specialmente per quanto riguarda l’assistenza e il supporto tecnico.

L’iPod touch e l’iMac nei prodotti vintage

Perché questo clamore intorno all’iPod touch e all’iMac? Bene, entrambi erano considerati dei colpi di genio al momento del loro lancio. L’iPod touch di sesta generazione, ad esempio, rappresentava un balzo avanti rispetto ai suoi predecessori, con il potente chip A8 di Apple, lo stesso utilizzato nell’iPhone 6. Immaginatevi, un mondo di intrattenimento e comunicazione nel palmo delle vostre mani, grazie a una fotocamera iSight da 8 megapixel in grado di catturare i momenti più preziosi e una fotocamera frontale FaceTime HD per videochiamate chiare come il cristallo.

Passiamo ora all’iMac da 21,5 pollici, versione fine 2015, con il suo display Retina 4K mozzafiato che ti fa sentire come se fossi immerso nel tuo mondo digitale. Ogni pixel è come un pezzo di arte, con una risoluzione di 4096×2304 pixel che ti fa vedere i dettagli più minuti come mai prima d’ora. Con un processore Intel Core i5 che lavora instancabilmente sotto il cofano, supportato da una grafica integrata Intel Iris Pro Graphics 6200, questo iMac è una macchina potente pronta a gestire qualsiasi compito tu gli affidi, che sia montaggio video o semplice navigazione web.

Ma torniamo alla realtà del presente. Ad aprile, l’attenzione era già puntata altrove quando Apple ha dichiarato l’iPhone 6 Plus “obsoleto” e l’iPad mini di quarta generazione “vintage“. Ma l’iPhone 6, lo sapevate, è rimasto in vendita fino al 2017 come modello “entry level“, ritardando così il suo ingresso nella classifica dei “vintage”.

Differenza tra vintage e obsoleto

Quindi, mentre diciamo addio a questi dispositivi del passato, ricordiamo che il loro status di “vintage” non è solo una questione di età, ma anche di servizio: i prodotti vintage possono ancora godere dell’assistenza diretta da parte di Apple o dei suoi partner autorizzati, mentre quelli obsoleti devono affidarsi a riparatori terzi per qualsiasi problema tecnico. E così continua il ciclo della vita tecnologica, con nuovi prodotti che entrano, altri che escono, ma il marchio Apple rimane sempre al centro dell’attenzione.