Truffa scoperta nelle e-mail: è questo il messaggio che vi deruba

Di truffe ne sono capitate davvero tante negli ultimi anni ma sembra che la tecnica più utilizzata resti sempre la stessa: quella del phishing. Più utenti restano perennemente scottati da pratiche del genere, le quali hanno un solo obiettivo che è quello di rubare dati personali alle vittime così come i soldi dalle carte di credito. Secondo quanto riportato, negli ultimi giorni si starebbe diffondendo una nuova truffa, questa volta tramite e-mail.

Molte persone ci sarebbero cascate credendo si trattasse di una situazione reale, quando invece non c’era nulla di veritiero. Quello che accade è molto semplice: arriva un messaggio che finge di essere stato inviato dalla sede di uno dei corrieri più famosi in Europa. Lo scopo dei truffatori è far credere agli utenti che ci sia un pacco da ritirare.

Cliccando poi sui link presenti nel testo, si finisce in alcune pagine che fanno partire la truffa, rubando dati agli utenti sia per quanto riguarda quelli personali che delle carte di credito. Fate molta attenzione: dando uno sguardo all’indirizzo e-mail del mittente, vi renderete conto che non appartiene assolutamente al corriere.

Il messaggio truffa che gire nelle e-mail in questi giorni: ecco il testo completo

Come si può vedere qui in basso, il messaggio risulta molto chiaro e potrebbe prendere in giro diverse persone visto che ci sono anche i loghi ufficiali:

“Caro cliente,

Il tuo pacco è pronto per il ritiro, il pacco che ti è stato inviato da GLS

ti verrà consegnato entro 48 ore.

Il tuo pacco è stato trattenuto perché l’indirizzo di spedizione e il codice postale non corrispondono. Per favore conferma il tuo indirizzo ora.

AGGIORNARE INDIRIZZO

Grazie per aver ritirato il pacco il prima possibile, preferibilmente al di fuori delle ore di punta del pomeriggio.

Troverai maggiori informazioni sul punto di ritiro, sugli orari di apertura e sul traffico nella pagina di monitoraggio.

Numero di tracciamento: 3071560000IT

Riferimento mittente: 44110127506021

Data: 01 June 2024“.