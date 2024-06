In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico italiano TIM ha comunicato una brutta notizia ad alcuni suoi clienti di rete mobile. In particolare, a partire dal mese di luglio 2024 alcune offerte subiranno un aumento sul costo del rinnovo mensile. A quanto sembra, questi aumenti saranno introdotti a partire dal prossimo 6 luglio 2024. L’operatore sta però dando alcune soluzioni agli utenti coinvolti da questi aumenti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, l’operatore annuncia l’arrivo di nuovi aumenti per alcune offerte di rete fissa

Nel corso delle prossime settimane alcuni clienti mobile del noto operatore telefonico italiano TIM vedranno aumentare il costo della propria offerta. Come già accennato in apertura, l’operatore ha da poco comunicato l’arrivo di queste nuove rimodulazioni. Sembra che si tratterà di aumenti che avranno un importo di circa 1,99 euro in più al mese.

Tuttavia, come già detto in apertura, l’operatore sta dando diverse soluzioni. In particolare, gli utenti coinvolti dagli aumenti potranno decidere di ricevere gratuitamente senza ulteriori costi 50 GB di traffico dati extra, mantenendo attiva la propria offerta di rete mobile. In alternativa, gli utenti potranno decidere di attivare un’offerta dedicata allo stesso costo e con 2 GB in più rispetto alla precedente offerta.

Si tratta in ogni caso di alternative che l’operatore telefonico sta proponendo in questi giorni agli utenti coinvolti tramite alcuni SMS personalizzati. Come spesso accade, gli utenti coinvolti dagli aumenti potranno comunque decidere di esercitare il proprio diritto di recesso. In particolare, questo sarà possibile senza alcun costo di penalità se effettuata apposita comunicazione entro il 6 agosto 2024. Sarà necessario scaricare l’apposito “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea”. Una volta compilato, gli utenti dovranno inviare tale modulo all’operatore, tramite pec all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it o anche recandosi presso uno dei negozi autorizzati TIM. In alternativa, gli utenti potranno anche contattare il servizio clienti al numero 119.