Il leaker Digital Chat Station, con un recente post sul social cinese Weibo, ha presentato un nuovo ed interessante possibile scenario nel settore dei chip. Nello specifico, sembra che Qualcomm abbia deciso di ritoccare le frequenze operative del suo prossimo dispositivo, lo Snapdragon 8 Gen4. La decisione sarebbe stata presa in relazione all’uscita dei nuovi chip M4 di Apple.

La fonte ha riportato che l’ultimo engineering sample dello Snapdragon raggiunge una frequenza operativa massima di 4,2 GHz. La differenza rispetto a quelli precedenti (4GHz) permette al dispositivo di superare la soglia dei 10.000 punti nel test multi–core del benchmark Geekbench 6. Con i single-core, invece, si arriva intorno ai 3.000 punti.

Il rivisitato Snapdragon pronto a superare i chip Apple?

I dati evidenziati mostrano valori decisamente elevati. In particolare, i risultati risultano essere più alti di quelli ottenuti dagli Apple A17 Pro presenti sugli iPhone della serie 15. Tali chip hanno, infatti, registrato circa 2.900 punti in single e circa 7.300 in multi.

È importante evidenziare che, tali risultati, come spiegato dalla fonte, sono stati ottenuti in laboratorio. Non è noto su quale piattaforma e dunque, ci sono alcune incognite che non è possibile decifrare. Tra queste c’è il valore dell’energia assorbita o il calore che viene sviluppato. Un chip di questo tipo non è ottimale per gli smartphone che hanno a propria disposizione poco spazio. Inoltre, i dispositivi mobili richiedono un risparmio energetico superiore.

A tal proposito, alcune voci hanno evidenziato la necessità per gli smartphone di ricorrere a batterie con capienza maggiore per poter avere un chip Qualcomm più potente. Sarà, infatti, necessario ricorrere almeno a 5.500mAh per fare fronte all’aumento dei consumi previsto. Considerando quando detto è facile comprendere perché il chip non si troverà su dispositivi compatti, come ad esempio gli smartphone pieghevoli a conchiglia.

In ogni caso, tornando alla “competizione” tra l’Apple A17 Pro e il Qualcomm Snapdragon 8 Gen4, i dati evidenziano un cambio degli equilibri. Solo il tempo potrà mostrare se questi primi dati ottenuti in laboratorio corrispondono a vero.