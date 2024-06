Nuove promozioni Telepass: offerte imperdibili fino al 15 luglio

Telepass ha rilanciato con nuove promozioni vantaggiose, valide fino al 15 luglio, per incentivare l’utilizzo dei suoi servizi. Le nuove promozioni della società rappresentano un’opportunità significativa per risparmiare sui costi di viaggio e beneficiare di diversi servizi aggiuntivi. Sia il piano Base che il piano Plus hanno condizioni vantaggiose e cashback sui pedaggi, rendendo più conveniente l’utilizzo dei servizi.

Le promo attivabili ora di Telepass

La promozione Telepass Base è già di per sé interessante. Tale promo comprende il Canone Zero per 1 anno, seguito poi da un costo di 3,90 euro da pagare ogni mese mese. Questa offerta include 6 servizi, tra cui il pagamento dei parcheggi convenzionati Telepass, i traghetti per lo Stretto di Messina e l’Area C di Milano. A partire dal 1° luglio, gli utenti del piano Base potranno anche pagare i parcheggi sulle Strisce Blu. Inoltre, i nuovi sottoscrittori possono usufruire di un cashback del 20% sui pedaggi fino al 30 settembre 2024, utilizzando il codice promozionale BASE2406 in fase di iscrizione entro il 30 luglio 2024.

Per chi desidera invece un pacchetto più completo, la versione Plus è probabilmente la soluzione ideale. Questa promozione comprende ugualmente Canone Zero per 1 anno, ma la spesa successiva mensile è poi di 4,90 euro al mese. Cosa cambia rispetto al piano base? Oltre a quelli prima già elencati, Telepass Plus comprende ben 26 servizi aggiuntivi, tra cui il pagamento di carburante, ricarica elettrica, bollo auto, noleggio monopattini, taxi, treni e mezzi pubblici in generale. Anche per questa promozione è disponibile un cashback del 20% sui pedaggi fino al 30 settembre 2024, utilizzando il codice PLUS2406 in app entro il 30 luglio 2024.

I clienti attuali di Telepass possono anche godere di vantaggi limitati rispetto ai nuovi iscritto. Il Canone Zero per Telepass Plus in tal caso è offerto in modo gratuito fino a dicembre 2025, ma è comunque richiesto il pagamento del canone Base di 3,90 euro al mese. Per il resto, anche il cashback e le scadenze sono le medesime che per i nuovi utenti.