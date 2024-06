Secondo alcune recenti dichiarazioni sembra che Microsoft stia tagliando all’incirca 1.000 posti di lavoro. Nel dettaglio sono due i reparti maggiormente colpiti. Si tratta di quelli che lavorano ad HoloLens2 e coloro impegnati nei progetti “moonshot” di Azume. A riferire la notizia sono CNBC e Business Insider. Il primo ha riportato i tagli per il settore che si occupa del nuovo visore, mentre il secondo ha riportato dei licenziamenti che hanno colpito il team di Azure. Considerando tale scenario, The Verge ha deciso di indagare contattando direttamente Microsoft.

Annunciati tagli del personale per Microsoft

A tal proposito, Craig Cincotta, portavoce dell’azienda, ha dichiarato (via e-mail) che è stata annunciata una ristrutturazione dell’organizzazione relativa alla Realtà Mista. Dunque, Microsoft si è dichiarata ancora impegnata nel programma IVAS del Dipartimento della Difesa. Inoltre, sempre secondo quanto dichiarato, l’azienda continuerà ad investire in W365 e a vendere HoloLens 2.

Nel dettaglio, il ciclo di licenziamenti arriva dopo un anno dall’annuncio di altri tagli. Quest’ultimi, avevano coinvolto oltre 10.000 dipendenti. L’amministratore Satya Nadella, in quell’occasione, aveva dichiarato che Microsoft stava ridefinendo il proprio portfolio hardware.

Successivamente a quanto accaduto, le cose sembravano essere migliorate. A prova di ciò, si è verificato l’affare di acquisizione di Activision–Blizzard. Inoltre, sono partiti anche alcuni massici investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale. Infine, Microsoft ha annunciato anche l’arrivo di una nuova gamma di dispositivi Surface. Quest’ultimi saranno caratterizzati dalla presenta di un chip Qualcomm. Eppure, sono arrivati ulteriori tagli al personale.

A tal proposito, Cincotta ha dichiarato che la decisione di procedere con ulteriori licenziamenti non è indicativa di uno stato di debolezza dell’azienda. Secondo quanto dichiarato, Microsoft sta procedendo con una serie di modifiche organizzative. Quest’ultime sono solo una parte della gestione delle attività dell’azienda; dunque, non sono indicative di uno stato di incertezza. L’idea di Microsoft è quella di continuare ad investire in tutti i settori che comportano una crescita strategica a sostegno sia dei clienti che dei partner dell’azienda.