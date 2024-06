Iliad: offerte FLASH a tempo limitato, ci sono fino a 250 GB in 5G

Nessuno immaginava che Iliad potesse celebrare il suo compleanno alla grande e con tre nuove offerte. Il gestore che è arrivato al suo sesto anno in Italia ha deciso di pubblicare sul sito ufficiale la gamma Flash in grande spolvero. Si tratta di offerte che in alcuni casi hanno una scadenza.

Iliad: queste tre offerte sono una rarità, ecco la gamma Flash fino a 250 giga al mese

La prima soluzione che salta all’occhio è sicuramente quella già vista, ovvero la Flash 200. Con un prezzo mensile di 9,99 € per sempre, sono garantiti i minuti e messaggi senza limiti con 200 giga in 5G.

Segue l’altra soluzione, la Flash 150, offerta che non gode del 5G ma che offre comunque minuti e messaggi senza limiti con 150 giga in 4G. Il prezzo è di 7,99 € al mese per sempre.

A chiudere ci pensa una new entry, la Flash 250. Questa offre 250 giga in 5G con minuti e messaggi senza limiti per 11,99 € al mese per sempre.

Come sempre Iliad concede a tutti l’opportunità di sottoscrivere le sue offerte, senza relegarle solo ed esclusivamente ad alcuni utenti. Chiunque, indifferentemente dal suo gestore di provenienza, può dunque scegliere una delle tre Flash.

Bisogna ricordare che il 5G, quando si tratta di Iliad, viene disposto solo per alcune promozioni. Possono usufruirne coloro che hanno uno smartphone adatto, per cui con un modem 5G interno. In caso contrario si potrà navigare sfruttando la potenza del 4G, anche se l’offerta viene venduta con il 5G incorporato. Varia il tutto anche in base al luogo in cui si utilizza l’offerta, siccome bisogna trovarsi nelle zone coperte dai ripetitori di Iliad.

Un altro vantaggio è quello di poter usufruire di uno sconto sulla fibra ottica per la casa. Chi sceglie un’offerta di Iliad a partire dai 9,99 € in su può avere l’abbonamento domestico con fibra a soli 19,99 € al mese per sempre.