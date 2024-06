Sembra che l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile non abbia ancora terminato le sue sorprese. Dopo aver reso disponibili l’altro giorno due nuove offerte di rete mobile, nel corso delle ultime ore l’operatore ha voluto stupire ulteriormente, presentando ufficialmente un’altra sorprendente offerta di rete mobile. Stiamo parlando in particolare della nuova offerta mobile denominata Feder Special 200, la quale sarà disponibile anche nella versione Feder Special 200V. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Feder Mobile stupisce ancora, arriva ufficialmente la nuova Feder Special 200

Nel corso delle ultime ore, l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha deciso di stupire con la presentazione ufficiale di una nuova offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata Feder Special 200. Si tratta anche in questo caso di un’offerta davvero eccezionale e che arriva ad includere ogni mese una grande quantità di traffico dati per navigare senza pensieri.

In particolare, la nuova offerta mobile proposta dall’operatore include ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati. Oltre a questo, nel bundle di questa nuova offerta sono inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS da inviare verso tutti i numeri. L’offerta in questione sarà attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da qualsiasi operatore telefonico fatta eccezione per Vodafone e ho Mobile.

In questo caso, il costo da sostenere sarà pari a 7,99 euro al mese. Per chi invece richiederà la portabilità del proprio numero dagli operatori rivali Vodafone e ho Mobile sarà invece disponibile all’attivazione l’offerta mobile denominata Feder Special 200V. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo per il rinnovo mensile pari a 200 GB. Rimarranno sempre inclusi nell’offerta fino a 50 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. Gli utenti che attiveranno questa offerta dovranno sostenere un costo di 8,99 euro al mese.