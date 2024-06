DAZN: in programmazione anche SuperLega e Serie A1 femminile di volley

È arrivato un nuovo accordo: questa volta DAZN porta sui suoi canali le partite migliori di SuperLega maschile di pallavolo e di Serie A1 femminile. È dunque ufficiale l’integrazione di nuovi contenuti che vanno ad aggiungersi ad un’offerta dedicata al mondo del volley già molto ricca.

L’obiettivo è quello di raggiungere sempre più appassionati e di farlo con la maggior qualità possibile, sfruttando tutte le occasioni che il mercato propone.

DAZN: la programmazione si arricchisce ancora, arrivano SuperLega e Volley femminile di A1

L’offerta di DAZN si arricchisce ulteriormente e questa volta con un prodotto che potrebbe raggiungere tantissimi nuovi appassionati. Fino al prossimo 2026 infatti infatti gli appassionati della pallavolo potranno usare DAZN per seguire due partite per ogni giornata di campionato maschile e femminile. Ci sarà dunque la trasmissione in esclusiva delle prossime due edizioni del mondiale, con quella del 2025 che vedrà la nazionale femminile impegnata dal 22 agosto al 7 settembre. Anche la nazionale maschile prenderà parte all’evento nelle Filippine, ma dal 12 al 28 settembre.

L’obiettivo era integrare un palinsesto già molto ricco di eventi legati al mondo del volley. Non dimenticare infatti che DAZN dispone della Volleyball Nations League, ancora in corso, e che ha preso anche i diritti per i prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Queste le parole da parte del CEO di DAZN Italia, Stefano Azzi:

“Siamo davvero felici di poter arricchire la nostra offerta riguardante il volley con un bouquet di competizioni di questo calibro. Rendendo disponibile la pallavolo sulla nostra piattaforma e concedendo visibilità ai Club italiani e alle nostre Nazionali, potremo raggiungere ancora più appassionati di sport che potranno così trovare il meglio delle competizioni italiane in un unico luogo“.

Il miglior piano perseguire il volley su DAZN è di sicuro quello Start. Fino al prossimo 9 giugno il prezzo è di 8,99 € al mese per il primo anno invece che di 14,99 € mensili.