Il sistema Full Self-Driving (FSD) di Tesla permette alle vetture del produttore americano di sfruttare le potenzialità della Guida Autonoma di Livello 2. Questo significa che la vettura può guidare in autonomia su strada adattandosi a quelle che sono le necessità legate all’ambiente esterno.

Le Tesla dotate delle ultime versioni del FSD possono viaggiare in città e sulle strade extra-urbane senza interventi da parte del guidatore, anche se è necessaria sempre la presenza al posto di guida. Considerando che si tratta di un sistema in continua evoluzione, l’azienda di Elon Musk rilascia costantemente vari update.

Il CEO di Tesla, come sempre molto attivo su X/Twitter, aveva annunciato che l’aggiornamento v12.4 per il Full Self-Driving sarebbe arrivato verso metà maggio. Tuttavia, al momento, non ci sono novità in merito al rilascio dell’update.

Tesla sta lavorando all’ottimizzazione dell’update v12.4 per il proprio sistema Full Self-Driving (FSD), saltati i piani originali di rilascio

L’attesa da parte degli utenti è giustificata in quanto Elon Musk ha confermato l’aggiornamento v12.4 sarebbe stato importante per diversi aspetti. Infatti, ci si aspettano novità per la gestione del volante e, soprattutto, un miglioramento dell’autonomia del sistema FSD che sarà in grado di percorrere molti più chilometri.

Il software è in fase di test presso gli uffici di Tesla da ormai più settimane e non è chiaro il motivo del ritardo. Secondo alcuni insider, l’update potrebbe essere caratterizzato da molti bug differenti tra loro che hanno richiesto un intervento importante da parte dei programmatori.

Tesla punta a migliorare costantemente le feature dei propri software e delle proprie vetture, cercando di eliminare le possibilità di errori. Nonostate i ritardi, è apprezzabile la voglia di non rilasciare un update caratterizzato da bug. Tuttavia, i ritardi della versione v12.4, inoltre, si ripercuotono sul programma di aggiornamento di Tesla. Elon Musk aveva già annunciato la versione v12.5 e il suo rilascio per la fine di giugno ma, molto probabilmente, il roll-out subirà una inevitabile modifica.