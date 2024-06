Dopo le tantissime voci di corridoio Asus ha lanciato ufficialmente la sua nuova console da gioco portatile, parliamo di Rog Ally X, la quale arriva portando una ventata di innovazione e soprattutto risolvendo alcuni dei problemi principali del modello precedente, quest’ultima infatti sarà dotata di una batteria molto più capiente rispetto al passato e soprattutto di un sistema di raffreddamento molto più efficiente, le nuove ventole e il nuovo sistema di dissipazione infatti garantiscono una temperatura ridotta di ben sei gradi, questo è quanto dichiarato ufficialmente da Asus in merito al suo nuovo prodotto.

Per il resto come annunciato precedentemente, la consolle non sarà una rivoluzione, bensì un’evoluzione senza esagerare del modello precedente, di conseguenza verranno risolti tutti i problemi riscontrati dagli utenti in passato ma non saranno introdotte migliorie radicali tanto da parlare di una seconda generazione di questo prodotto, non a caso il nome suggerisce che non si sia fatto un balzo in avanti esagerato e dunque lascia spazio in futuro per una Rog Ally 2.

Scheda tecnica ufficiale

Dimensioni : 28,0 x 11,1 x 2,47 cm

: 28,0 x 11,1 x 2,47 cm Peso : 678 g

: 678 g SoC AMD Ryzen Z1 Extreme Architettura Zen 4 con processo produttivo a 4 nm 8-core /16-threads Fino a 5.10 GHz

GPU AMD Radeon Graphic Architettura RDNA 3 12 CUs per 8,6 TERAFLOPS Fino a 2.7 GHz

Display 7 pollici FHD (1920 x 1080) Aspetto di forma 16:9 Luminosità 500 nits Refresh rate 120 Hz 100% sRGB, Corning Gorilla Glass Victus con Gorilla Glass DXC coating

Memoria : 24 GB di RAM LPDDR5X @7500 MHz

: 24 GB di RAM LPDDR5X @7500 MHz Storage : 1 TB M.2 2280 NVMe PCIe 4

: 1 TB M.2 2280 NVMe PCIe 4 Porte Audio combo jack Micro SD Card reader (UHS-II, 312MB/s) USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort 1.4 con supporto FreeSync, Power Delivery 3.0 USB 4 (Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 con supporto FreeSync, Power Delivery 3.0

Audio 2 speaker con Smart Amplifier Technology Dolby Atmos Built-in array microphone

Batteria : 80 Wh

: 80 Wh Caricatore : USB-C a 65W

: USB-C a 65W Sistema Operativo: Windows 11 Home

La console da gioco dovrebbe arrivare il prossimo 22 Luglio e avere un prezzo di listino di 899 euro.