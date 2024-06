Il mondo della realtà virtuale è in costante evoluzione, con aziende come Meta (ex Facebook). Quest’ ultima infatti continua a innovare e introdurre nuovi dispositivi per migliorare, sempre di più , l’esperienza degli utenti. Tra le recenti speculazioni che circolano online, una delle più interessanti riguarda il potenziale lancio del MetaQuest 3s. Ovvero una versione “low cost” del suo predecessore, il Quest3. Tali voci hanno suscitato grande interesse tra gli appassionati di tecnologia e VR. Alimentando la curiosità su cosa potrebbe offrire questo presunto nuovo dispositivo.

Secondo le informazioni trapelate, il Meta Quest 3s potrebbe rappresentare una combinazione di alcune delle caratteristiche più avanzate del Quest3 con alcune peculiarità ereditate dal Quest2. Ad esempio, si suppone che il visore possa condividere il potente chip Snapdragon XR2 Gen 2 e una doppia fotocamera RGB passthrough da 4MP con il Quest 3.

Meta Quest 3s: aumenta la figa di notizie

Numerose sono le indicazioni che il nuovo Meta Quest3s possa adottare una risoluzione dello schermo leggermente inferiore. Per poi utilizzare le lenti Fresnel anziché le pancake più sottili presenti sul Quest3. Questo possibile compromesso tra prestazioni e design potrebbe rendere il nuovo arrivato una scelta attraente. In particolare per tutti coloro che cercano un’esperienza virtuale di alta qualità a un prezzo più accessibile.

Il prezzo ipotizzato del visore è situato tra i 275 e i 366€ potrebbe renderlo un’opzione interessante per tanti nuovi clienti. Se confermate, queste informazioni già ci consentono di fare alcune previsioni sulla direzione futura che il device riuscirà ad intraprendere nel mercato. Proprio poiché si tratta di una tecnologia economicamente più accessibile a un pubblico più ampio. L’abbassamento del costo potrebbe stimolare ulteriormente l’adozione della realtà virtuale nella vita quotidiana. Portando a una maggiore diffusione di applicazioni e esperienze VR in settori come l’intrattenimento, l’istruzione e la formazione professionale. Resta da vedere se queste voci si riveleranno vere. Nel frattempo gli appassionati del settore restano in attesa di ulteriori dettagli e conferme ufficiali da parte di Meta.