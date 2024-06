La Spagna ha messo i bastoni tra le ruote a Meta, l’azienda dietro Facebook e Instagram, bloccando due nuovi strumenti pensati per le elezioni europee. Questo è successo poco prima del voto per il Parlamento Europeo di giugno. L’agenzia spagnola per la protezione dei dati (AEPD) ha usato il GDPR, le regole europee sulla privacy, per dire no agli strumenti “Informazioni sul Giorno delle Elezioni” e “Informazioni per gli Elettori” su entrambe le piattaforme social. Questo divieto durerà fino a tre mesi.

Meta e il blocco degli strumenti per le elezioni europee

Meta voleva lanciare questi strumenti in tutta l’Unione Europea prima delle elezioni. L’azienda ha sostenuto che sarebbero stati conformi al GDPR e che avrebbero rispettato la trasparenza e il controllo dei dati degli utenti. Ma l’AEPD ha espresso preoccupazioni sulla raccolta e l’uso dei dati da parte di Meta. Ha detto che raccogliere i dati anagrafici non aveva senso e ha criticato Meta per voler tenere i dati anche dopo le elezioni.

Secondo l’AEPD, c’erano rischi per i diritti e le libertà degli utenti di Facebook e Instagram. Il problema era l’uso delle interazioni degli utenti con i due strumenti elettorali e le informazioni sui generi degli utenti. Questo avrebbe potuto portare a raccogliere più informazioni e creare profili dettagliati.

L’AEPD ha anche detto che Meta avrebbe voluto identificare gli utenti come elettori idonei basandosi su dove vivono. Ma l’AEPD ha detto che questo approccio avrebbe preso di mira persone che non sono cittadini europei. Questo avrebbe escluso i cittadini europei che vivono fuori dall’Europa.

Meta non era d’accordo con la decisione dell’AEPD, ma ha detto che l’avrebbe rispettata. L’azienda ha detto che continuerà a lavorare con le autorità per garantire che i suoi prodotti rispettino le leggi sulla privacy.

L’importanza di informarsi altrove

Questa mossa potrebbe avere un impatto sulle elezioni europee in Spagna. Gli strumenti di Meta avrebbero dovuto aiutare le persone a informarsi sulle elezioni e sui candidati. Ora, senza quegli strumenti, potrebbe essere più difficile per alcune persone capire cosa sta succedendo.