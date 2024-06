Nel mondo dell’alta tecnologia, l’attesa è palpabile mentre ci avviciniamo al mese di giugno del 2024. È durante questo periodo che Apple, il gigante dell’innovazione, solitamente svela le sue ultime creazioni software e hardware. Quest’anno, gli occhi di milioni di utenti di iPhone e iPad sono puntati sul prossimo grande aggiornamento del sistema operativo mobile. Stiamo parlando di iOS 18. Secondo le anticipazioni, l’atteso annuncio è programmato per la presentazione di apertura della World Wide Developer Conference. Esso avrà luogo il 10 giugno 2024, con inizio alle 19:00, ora italiana.

Apple e IOS 18: cosa dovremmo aspettarci

I dettagli esatti di iOS18 restano avvolti nel mistero. Però vi sono indizi che suggeriscono che sarà data parecchia attenzione all’intelligenza artificiale. Con la concorrenza che accelera i propri sforzi in questo settore, Apple potrebbe infatti rispondere con un’ampia serie di funzionalità IA integrate nel cuore del sistema operativo. Oltre a quanto affermato, appassionati possono aspettarsi anche l’annuncio di nuove versioni di iPadOS, tvOS, watchOS, macOS e VisionOS. È importante notare però che non ci saranno probabilmente annunci di nuovi dispositivi hardware durante l’evento.

Insomma la WWDC2024 potrebbe rivelarsi una tappa cruciale per l’evoluzione del settore tecnologico. Apple, come sempre, sarà chiamata a mantenere il suo status di pioniere nell’innovazione. Le aspettative a riguardo sono già molto alte. Soprattutto considerando le recenti mosse della concorrenza nell’ ambito dell’intelligenza artificiale. In ogni caso si prevede che iOS18 porterà notevoli miglioramenti nelle funzionalità esistenti. Insieme a nuove e sorprendenti applicazioni dell’IA. Queste infatti potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi. In più, l’aggiornamento presumibilmente includerà anche delle modifiche in termini di privacy e sicurezza. Seguendo la tendenza dell’industria verso una maggiore protezione dei dati degli utenti.

Per concludere, potrete accedere allo streaming del keynote su diverse piattaforme online. In questo modo milioni di persone in tutto il mondo potranno partecipare virtualmente all’evento. Non a caso la WWDC è da sempre uno dei momenti più attesi dell’anno per gli amanti del mondo tech.