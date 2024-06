Iliad: non c'è confronto, le FLASH arrivano a 250 GB con un gran regalo

Iliad permette questa volta agli utenti di dormire tranquillamente sapendo di aver portato a casa una delle migliori proposte. All’interno del suo organigramma, il celebre gestore infatti questa volta dispone di ben tre soluzioni diverse tra loro. Queste fanno tutte parte della famosissima gamma Flash con una new entry che mai prima d’ora era stata vista.

Al suo interno gli utenti possono trovare tanti contenuti ma soprattutto prezzi molto più accessibili del solito. In basso c’è un paragrafo totalmente dedicato ai dettagli.

Iliad: le tre offerte che stanno facendo scalpore per il compleanno del provider

La prima offerta in ballo è la famosissima Flash 200, una soluzione che mensilmente costa solo 9,99 € al mese per sempre. Chi la sceglie può beneficiare di un quantitativo pari a minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti e 200 giga in rete 5G.

Segue l’altra soluzione, la Flash 150 che con un prezzo di 7,99 € mensili permette di avere minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 150 giga in 4G. Nel caso in cui si volesse aggiungere il 5G, sarà necessario pagare solo 1 € in più ogni mese.

Chiude il cerchio di Iliad la nuovissima offerta denominata Flash 250. Questa, che costa 11,99 € al mese per sempre, racchiude al suo interno minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 250 giga in 5G.

Sono quindi molti i vantaggi di scegliere Iliad in questo periodo, anche se non finiscono qui. Come gli utenti avranno di certo notato, c’è il 5G gratuito: l’azienda dispone per tutti gli utenti o quasi il massimo standard di rete. Per far sì che questo funzioni, servirà avere a disposizione uno smartphone compatibile ma soprattutto usarlo in una zona coperta dalle reti.

L’altro grande vantaggio sta nello scegliere un’offerta da 9,99 € al mese o superiore. In questi casi Iliad dispone anche lo sconto sulla fibra ottica che arriva a costare solo 19,99 € al mese per sempre.