BMW Serie 1 2025: restyling completo per la nuova auto

BMW sta per lanciare una grande novità. Non si tratta di una vera e propria auto, di un nuovo modello sfavillante, ma di un restyling a tutto tondo. Sembra infatti che la sua Serie 1 subirà diverse modifiche a livello estetico, interno ed esterno tanto da apparire come una vettura differente. L’aggiornamento cercherà di continuare a tenere alta la BMW Serie 1 in un mercato saturo di automobili e dove la competitività la fa da padrona.

Le modifiche estetiche della nuova BMW Serie 1 saranno evidenti. La parte frontale avrà un nuovo stile ridisegnato, cambiato per farla assomigliare ad un’altra vettura dell’azienda, la Serie 5. Verranno poi introdotte nuove luci verticali che saranno subito visibili nella zona anteriore. Le griglie avranno un nuovo “motivo” trapezoidale e daranno alla BMW ancora più eleganza e modernità. Le minigonne laterali saranno cambiate per essere più scolpite e la classica piega Hofmeister sul montante C sarà sempre lì, non verrà eliminata. Sul posteriore, ci saranno invece fari quadrupli, un paraurti diverso e luci LED.

Una BMW “vecchia” ma rinnovata da un look totalmente diverso

All’interno, la BMW Serie 1 2025 avrà in dotazione un fantastico display digitale curvo. Esso sarà composto da due schermi da 10,25 e 10,7 pollici. Questi integreranno l’ultimo sistema operativo ideato dalla stessa BMW con il menù “QuickSelect” per iDrive. Sarà disponibile anche un display head-up con realtà aumentata e l’aggiunta di Android Auto e Apple CarPlay. Le dimensioni interne rimarranno pressocché invariate rispetto all’attuale modello. L’azienda dovrebbe anche immettere poi nuovi sistemi ADAS.

Le motorizzazioni della BMW Serie 1 2025 includeranno un tre cilindri da 1,5 litri e 121 cv per la 116i, varianti benzina e diesel da 2,0 litri. Il più potente sarà il 2,0 litri da 302 cavalli. La grande novità sarà tuttavia l’innovativa versione ibrida plug-in, con una potenza di 322 cavalli e un’autonomia in modalità elettrica di 80 km. Non si esclude per ora la possibilità di una Serie 1 M ancora più potente. Quando verrà mostrata l’auto? La presentazione ufficiale della BMW Serie 1 2025 dovrebbe avvenire a fine anno. I prezzi non sono ancora stati ufficializzati, ma in molti credono che il costo sia compreso tra 35.000 e 40.000 euro.