L’arrivo del nuovo sistema operativo di Apple, iOS18 dovrebbe essere annunciato durante la Wordwide Developer Conference 2024 che si terrà proprio in questi giorni, di conseguenza il nuovo sistema operativo dovrebbe essere rilasciato a settembre.

C’è davvero tanta emozione per l’arrivo di iOS18 poiché porterà con sé una serie di novità con l’obiettivo di migliorare ancora di più i dispositivi Apple.

Infatti, con l’arrivo di iOS 18 dovrebbero essere introdotte delle novità per quanto riguarda la privacy e la sicurezza, con nuove opzioni per la gestione delle password, un miglioramento generale delle prestazioni, che coinvolge velocità del sistema e anche la fluidità, un nuovo cambiamento nell’interfaccia con nuove opzioni per la personalizzazione e, soprattutto, le funzioni più attese: l’integrazione con l’intelligenza artificiale.

Introducendo l’intelligenza artificiale su iOS18 i dispositivi Apple dovrebbero, infatti, avere un assistente vocale, ovvero Siri, molto più potente e nuove funzioni che riguardano la traduzione, i suggerimenti e altro.

Purtroppo, però, pare che per l’introduzione della delle funzioni integrate con l’intelligenza artificiale si dovrà aspettare addirittura il 2025.

Per quanto riguarda, invece, i cambiamenti per l’interfaccia, secondo i rumors con iOS18 ci sarà un restyling importante di due applicazioni.

iOS18: quali applicazioni verranno restaurate?

Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, ha scritto in un post su X che con l’aggiornamento iOS 18 due delle applicazioni più importanti nei dispositivi verranno restaurate.

Si tratta, in particolare, dell’app per le Impostazioni che subirà un refresh sia su iOS18 che su macOS15, che vedrà un netto miglioramento del design esterno, e del Centro di Controllo che potrebbe finalmente subire, dopo tanti anni, un restyling degno di nota.

Al momento sul cambiamento del Centro di Controllo non si hanno delle notizie certe, tuttavia la fonte risulta essere molto attendibile.

Non ci resta che attendere il mese di settembre per conoscere tutte le novità di iOS18.