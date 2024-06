WhatsApp: scoperto finalmente un metodo legale per spiare il partner

Le grandi novità targate WhatsApp sono state viste nell’ultimo periodo ma ce ne sono alcune che vanno avanti da qualche anno. Oltre agli aggiornamenti che hanno messo insieme tantissime novità da mostrare al pubblico, ci sono anche delle applicazioni di terze parti fondamentali.

Tra queste gli utenti ne hanno identificata una che serve loro per spiare direttamente le persone su WhatsApp. L’obiettivo era trovare qualcosa che rendesse possibile lo spionaggio senza che fosse troppo invasivo. In questo modo è stato possibile farlo, siccome l’applicazione in questione permette solo di conoscere i movimenti e non quelle che sono le conversazioni e i loro contenuti. Almeno per il momento si tratta di un prodotto totalmente gratuito e illegale che stanno scaricando tantissime persone. Quando si parla di applicazioni di terze parti, si tratta di prodotti che non sono disponibili all’interno del Play Store. Bisogna infatti scaricare il tutto dal web, l’unico posto dove è disponibile al momento l’applicativo.

WhatsApp: il trucco nuovo per spiare è facilissimo da usare, basta scaricare Whats Tracker

Tutte le applicazioni di un tempo non esistono più: WhatsApp ha eliminato ogni forma di spionaggio esistente. La celebre applicazione di messaggistica istantanea è diventata così famosa e potente da riuscire ad influire anche in questo caso, salvaguardando dunque la privacy dei suoi clienti.

La piattaforma colorata di verde ad oggi però non può nulla di fronte ad un’altra applicazione venuta fuori da poco, ovvero Whats Tracker. Con questa applicazione è possibile in ogni momento conoscere quando una persona entra o esce da WhatsApp. In poche parole, bisogna selezionare gli utenti da controllare durante la giornata dopo il download e sarà proprio in questo modo che si potranno ricevere aggiornamenti in diretta. L’utente spione di turno riceverà infatti una notifica a tutte le volte che il suo partner o chiunque abbia scelto di monitorare entrerà o uscirà da WhatsApp.