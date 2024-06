A quanto pare Motorola non ha finito di dire la sua per quanto riguarda il mondo degli smartphone pieghevoli, dopo il lavoro fatto sulla sua nuova serie di top di gamma RAZR 50 e RAZR 50 Ultra sembra che l’azienda abbia intenzione di puntare anche al mondo della fascia media offrendo un’alternativa ad un prezzo più contenuto per potersi portare a casa un device pieghevole senza spendere una somma di denaro troppo elevata.

Sono infatti trapelati in rete le schede dispositivo inerenti alcuni dispositivi dalla denominazione Kansas, in tutta probabilità si tratta di vai pieghevoli che arriveranno in primis in America, nazione sulla quale Motorola sta puntando molto per quanto riguarda la propria fascia di dispositivi pieghevoli, di conseguenza viene spontaneo pensare che l’esordio sarà proprio in America in ragione del nome omonimo a uno stato americano.

Le sigle del modello danno un indizio

Le sigle dei device probabilmente si riferiscono alle varianti internazionali e troviamo dunque: XT2513-V, XT2513-1, XT2513-2 e XT2513-3.

Non è tutto, il prefisso presente nei codici prodotto di questi dispositivi conferma che in tutta probabilità questi ultimi esordiranno il prossimo anno, di conseguenza Motorola una volta smaltito tutto il lavoro per la produzione dei suoi top di gamma sembra proprio intenzionata a offrire una possibilità in più, probabilmente si tratta di una risposta diretta della casa alata a quanto arriverà sul fronte pieghevoli dalla Cina e da Xiaomi, Motorola infatti non vuole trovarsi impreparata a questa evenienza.

Ovviamente è ancora troppo presto per esprimere dei pareri sulle possibili specifiche tecniche di questi dispositivi, Motorola Kansas farà parlare di sé sicuramente nei prossimi mesi ma ora come ora è impossibile prevedere cosa monterà sotto la scocca, e intuibile però che le componenti consentiranno di scendere a compromessi con i prezzi in modo da non superare i 1000 €, dal momento che è un device come questo deve avere un senso se paragonato ai i top di gamma che invece vanno tranquillamente oltre la soglia del migliaio di euro.