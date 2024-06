Il mondo della telefonia è costellato di operatori che ogni giorno cercano di conquistare il mercato con le proprie offerte pensate per accontentare gli utenti e indurli a sottoscrivere un abbonamento mensile a una determinata promozione, il tutto ovviamente per massimizzare i profitti e vincere la gara contro gli altri operatori.

Le offerte in questione sono pensate per accontentare le esigenze di tutti con prezzi decisamente competitivi e in grado di venire incontro alle esigenze di ogni utente, le migliori tra l’altro sono addirittura pensate per rubare i clienti agli altri operatori invitando l’utente effettuare l’portabilità per accedere a promozioni davvero succulente e vantaggiose.

La corsa ora sembra essersi spostata verso il 5G, la rete di quinta generazione è infatti diventata l’ultima frontiera verso la quale anche gli operatori virtuali si stanno spostando, tra questi risulta ho. Mobile che dopo un lungo periodo di plateau ha lanciato le sue prime offerte 5G, vediamole insieme.

Il 5G approda in ho.

ho. Mobile ha deciso di lanciare le promo 5G per poter rilanciare il proprio mercato, tra queste figurano in particolare una promo dal costo di 9,99 € al mese che vi garantirà 200 GB di traffico dati in 5G e minuti e SMS limitati verso tutti i numeri e un’altra che invece vi garantirà 250 GB al mese in velocità 5G, accompagnata da minuti ed SMS illimitati, questa volta ha un prezzo di 11,99 € al mese.

Come se non bastasse se avete già sottoscritto una promo da almeno 150 GB al mese, potrete abilitare la navigazione in 5G attivando l’opzione “ho. Il turbo”, la quale abiliterà il 5G alla vostra promozione con un surplus da pagare di 0,99 € al mese in più sulla vostra promo.

Il 5G è finalmente arrivato per l’operatore viola e le promozioni sembrano davvero interessanti, se siete interessati correte sul sito ufficiale per attivarle senza problemi.