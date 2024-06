Google ha annunciato diverse nuove funzionalità per Android. Quest’ultime sono mirate a migliorare l’esperienza dei suoi utenti. Tali aggiornamenti riguardano una vasta gamma di ambiti e servizi, che vanno dai messaggi alla gestione della smart home, fino ai sistemi di pagamento, con l’introduzione di PayPal in Wallet su Wear OS. Scopriamole nel dettaglio.

Una delle principali innovazioni in arrivo riguarda i messaggi RCS (Rich Communication Services). Gli utenti avranno ora la possibilità di modificare un testo anche se già inviato entro 15minuti. Basterà effettuare un tap prolungato sul messaggio per aprire l’opzione di modifica e apportare le correzioni desiderate.

Google introduce nuove funzioni per Android

L’azienda di Mountain View ha deciso di intervenire per semplificare il collegamento dei dispositivi. Presto sarà possibile connettere un tablet Android o un Chromebook all’hotspot del proprio smartphone con un semplice tocco, senza necessità di inserire password. Un’altra funzione riguarda la possibilità di cambiare dispositivo connesso durante una chiamata su Google Meet. Per farlo basterà toccare l’icona Cast per passare la connessione a un altro dispositivo.

Anche le Emoji Kitchen subiranno un aggiornamento. Presto saranno disponibili nuove combinazioni che potranno essere condivise come sticker tramite Gboard, arricchendo la comunicazione visiva tra gli utenti. Per la smart home, l’azienda di Mountain View ha introdotto la possibilità di posizionare il widget dei Preferiti Google Home sulla schermata principale dello smartphone Android. Ciò consente di avere un controllo immediato su tutti i dispositivi connessi. Al momento, la funzione è disponibile per gli utenti iscritti all’anteprima pubblica di Home.

Un’ulteriore e significativa novità riguarda l’integrazione di PayPal in Google Wallet su Wear OS, anche se attualmente disponibile solo negli Stati Uniti e in Germania. Tale funzione offre agli utenti una maggiore flessibilità nei pagamenti tramite smartwatch. Infine, Google ha esteso la funzionalità di Digital Car Key. Attualmente è disponibile per alcuni modelli di Mini. L’opzione sarà però presto accessibile anche per le auto Mercedes e Polestar. La chiave digitale permette di aprire, chiudere e avviare la vettura utilizzando lo smartphone e può essere condivisa con amici e familiari. Ciò rende la gestione dei veicoli più pratica e sicura.