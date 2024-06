Google è a lavoro per sviluppare una nuova funzionalità denominata “Ask This Video“. Quest’ultima si basa sull’intelligenza artificiale Gemini AI. Tale tecnologia permetterà agli utenti di porre domande riguardo a video riprodotti su YouTube. Le risposte verranno fornite dal sistema in pochi secondi.

Al momento, “Ask This Video” risulta essere ancora in fase di sviluppo. Il sito Android Authority ha avuto però la possibilità di testarlo in anteprima. I test condotti da Android Authority hanno mostrato risultati promettenti. La funzione con intelligenza artificiale, infatti, è riuscita a rispondere correttamente a domande su argomenti tecnici complessi.

Su YouTube arriva una nuova opzione con AI

Per attivare la funzione basta premere il tasto di accensione del proprio smartphone Android durante la visione di un video sulla piattaforma. A questo punto, apparirà un menu con l’opzione “Ask this video”. Selezionando questa opzione, sarà possibile scrivere la propria domanda e Gemini analizzerà il video su YouTube per fornire una risposta, di solito entro 6–8 secondi.

Il sistema con AI non è ancora perfetto. Ci sono stati casi in cui le risposte erano incomplete o imprecise. I risultati di altri test riportati nella pubblicazione originale hanno messo in evidenzia potenziale e limitazioni della funzionalità con intelligenza artificiale.

“Ask This Video” potrebbe diventare uno strumento molto utile. Nello specifico, potrebbero giovarne soprattutto chi cerca informazioni specifiche su YouTube. C’è però il rischio che gli utenti si fidino ciecamente delle risposte fornite dall’AI. Se si procede senza verificare i dettagli rivelati dal sistema, quest’ultimo può condurre a possibili errori e alla diffusione di informazioni fake. Per questo, Google dovrà lavorare intensamente per migliorare l’accuratezza e l’affidabilità di “Ask This Video” prima di renderlo disponibile a tutti.

Oltre i potenziali problemi, la funzionalità rappresenta un significativo passo avanti nell’interazione con i contenuti video online, aprendo nuove possibilità per l’accesso alle informazioni e la fruizione dei media digitali.