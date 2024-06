Tesla rilascia l'aggiornamento 2024.14.8: le novità per gli utenti italiani

Tesla ha iniziato a diffondere aggiornamento 2024.14.8, un update particolarmente che ha già raggiunto il 27,6% delle auto. Nelle ultime ore, l’aggiornamento sembra stia per arrivar anche in Italia, portando numerose novità e molti miglioramenti per chi possiede una vettura Tesla. Negli Stati Uniti, l’aggiornamento include il Full Self Drive (Supervised) v12.3.6 con oltre 300.000 linee di codice C++ aggiornate per migliorare la precisione. Tuttavia, purtroppo, queste funzioni non sono ancora disponibili in Italia.

Cosa vedremo con l’aggiornamento attesissimo Tesla?

Ciò che arriva invece è la nuova interfaccia utente v12, disponibile per i modelli Tesla Model 3 e Model Y, che introduce una schermata immersiva dell’auto e delle principali funzioni quando la vettura è parcheggiata, spostando la mappa sulla destra dello schermo. Una funzionalità del nuovo firmware permette poi di massimizzare la visuale dell’Autopilot e ridurre la dimensione della mappa quando non necessaria. Questi aggiornamenti grafici sono però disponibili solo per le auto che posseggono i chip AMD. Tra le funzioni più attese c’è poi il migliorato Vision Park Assist, che consentirà la costruzione dell’ambiente 3D durante le manovre di parcheggio per le Tesla con hardware AMD. La società non ha ancora però dato conferma di tale opzione in Italia.

L’aggiornamento introduce anche la nuova app Audible Originals, disponibile per tutti i modelli, anche per il discusso Cybertruck, che consente di ascoltare audiolibri sincronizzati con l’app per smartphone. Un’altra novità immessa da Tesla è la possibilità di aprire il portellone posteriore senza adoperare mani. Basta semplicemente avvicinarsi al veicolo rimanendo fermi davanti alla telecamera per far aprire il baule automaticamente. Questa funzione deve essere attivata manualmente nel pannello delle impostazioni ed è disponibile sui nuovi modelli 3, S e X.

La Modalità Sentinella, inoltre, ora può inviare una notifica quando si attiva e registra qualcosa, mostrando una piccola anteprima dell’evento. Ulteriore utile aggiunta è la nuova barra di viaggio, che fornisce un’anteprima visuale del percorso, indicando a che si è, quanto manca alla prossima fermata e il traffico previsto, ideale per comprendere quanta autonomia possegga l’auto.