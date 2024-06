La nuova generazione di iPhone 16 darà sicuramente il benvenuto a parecchie novità, una delle quali, pur essendo stata già protagonista di indiscrezioni, torna a far discutere gli utenti in attesa.

Nei mesi passati abbiamo avuto modo di scoprire che gli iPhone 16 accoglieranno nuove batterie più grandi rispetto a quelle fino ad ora implementate da Apple. Un noto leaker ha confermato quanto emerso ma ciò non sembrerebbe essere stato sufficiente a placare la delusione degli appassionati, che non possono che confrontare la capacità della batteria prevista sui melafonini con quella degli smartphone rivali attualmente in mercato.

iPhone 16 Pro e Pro Max: la batteria sarà deludente, ancora una volta

Majin Bu, tramite un post su X, ha confermato che iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max accoglieranno rispettivamente batterie da 3577 mAh e 4747 mAh. Rispetto ai dispositivi Apple dello scorso anno, dotati rispettivamente di una batteria da 3274 mAh e 4422 mAh, si tratta sicuramente di un lieve miglioramento ma, considerate le funzionalità attese, risulta complesso poter stabilire quanto sarà evidente l’aggiornamento apportato da Apple.

iPhone 16: cosa aspettarsi dai nuovi melafonini

Nell’attesa di assistere al loro arrivo ufficiale, previsto anche quest’anno nel mese di settembre, possiamo già fornire un quadro abbastanza completo di quelle che saranno le principali novità introdotte da Apple.

Le notizie più recenti riguardano il modulo fotografico che, tenendo conto di alcune cover emerse in questi giorni, potrebbe presentare dei sensori più grandi e tra questi dovrebbe far la sua comparsa un sensore ultra-grandangolare da 48 MP destinato esclusivamente ai modelli Pro. iPhone 16 e 16 Plus presenteranno anche una diversa disposizione dei sensori, che saranno posizionati in verticale.

Grazie alle cover otteniamo conferma sulla presenza del nuovo tasto posizionato sul lato del dispositivo e destinato a favorire l’accesso rapido ad alcune funzioni non ancora certe ma quasi sicuramente legate alla fotocamera.

Aggiornamenti in arrivo anche per i display dei quattro dispositivi Apple. Tutti i modelli di iPhone 16 avranno cornici molto più sottili, i modelli base potrebbero dare il benvenuto a un refresh rate a 120 Hz mentre i modelli Pro e Pro Max accoglieranno dei pannelli più grandi.