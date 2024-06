Il mondo automobilistico contemporaneo è caratterizzato da un crescente interesse ambientale. Ma soprattutto da una sempre maggiore ricerca di soluzioni sostenibili. A tal proposito l’adozione dei veicoli elettrici rappresenta un importante passo verso un futuro più verde e sostenibile. Nonostante i numerosi vantaggi offerti dalla mobilità elettrica però, persiste ancora un certo timore particolarmente diffuso tra i potenziali acquirenti. Ovvero il costo e la durata delle batterie.

Tutta la verità sulle batterie per le auto elettriche

Le batterie sono da sempre state considerate il cuore pulsante dei veicoli elettrici. Ma la loro sostituzione è spesso vista come un onere economico piuttosto pesante per i proprietari. Storie di fatture esorbitanti, hanno contribuito a diffondere il mito della fragilità e dell’elevato costo della loro manutenzione. Eppure, un’indagine approfondita condotta da Recurrent sembra aver rivelato un altro tipo di realtà. Molto più sorprendente e rassicurante. Ovvero tutto ciò non è altro che “un mito”.

Lo studio ha esaminato attentamente il tasso di sostituzione delle batterie dal 2011 al 2023 su un campione rappresentativo di 15.000 automobili. Rivelando che solo lo 0.1% di questi ha dovuto affrontare tale procedura. Questo dato è stato ulteriormente corroborato nel corso del tempo. Con un tasso di guasto che è sceso dal 7.5% nel 2011 a una percentuale praticamente trascurabile negli anni successivi. Dimostrando chiaramente che questo tipo di tecnologia ha compiuto passi da gigante e che la sua sostituzione è una cosa rara e isolata. Ciò non solo rassicura i proprietari attuali di auto elettriche, ma potrebbe anche incoraggiare una loro maggiore adozione. In particolare da parte di coloro che sono ancora indecisi a causa di preoccupazioni sulla manutenzione e sui costi a lungo termine.

Insomma, tutta questa situazione non fa altro che dimostrare il notevole progresso tecnologico nel settore delle batterie. Le quali sono diventate praticamente indistruttibili. Fino ad arrivare a dissipare, quasi del tutto, i timori riguardanti la loro durata e affidabilità. In più le testimonianze di automobilisti come Piero Longhi, che ha percorso 380.000 km senza alcuna manutenzione su una Tesla, non fanno altro che confermare quanto detto.