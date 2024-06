Honor presenterà un nuovo smartphone foldable nel corso delle prossime settimane e le indiscrezioni si stanno moltiplicando. Il device in questione sarà un device pieghevole con form factor a conchiglia e il possibile nome potrebbe essere Magic V Flip.

Nei giorni scorsi sono trapelati nuovi dettagli sul possibile design del pieghevole mentre oggi possiamo scoprire nuovi dettagli sulla scheda tecnica. Il dispositivo caratterizzato dal numero di serie LRA-AN00 è stato avvistato recentemente in relazione ad alcune certificazioni.

In particolare, uno smartphone non ancora annunciato da Honor con questo numero di serie è stato associato al caricabatterie HN-110600C00 / HW-110600C02. Questa soluzione del produttore cinese è in grado di supportare la ricarica rapida fino a 66W.

Honor sta ultimando lo sviluppo del nuovo pieghevole a conchiglia che potrebbe arrivare molto presto e chiamarsi Magic V Flip

Ne consegue che, se tutto dovesse essere confermato, il Magic V Flip supporterà la ricarica rapida a 66W. Grazie a questa soluzione, Honor garantirà agli utenti un’autonomia molto ampia, riuscendo ad ottenere tante ore di schermo acceso con pochi minuti di carica.

La batteria dovrebbe essere da 4.500 mAh, una soluzione molto interessante in relazione alla tipologia di device. Infatti, Honor sta puntando a realizzare lo smartphone con la batteria più grande per uno smartphone pieghevole. In questo modo, gli utenti potranno avare un valore aggiunto molto importante che cambierà il modo di utilizzare questa tipologia di device.

La capacità aumentata della batteria permetterà anche di gestire meglio il grande display esterno che caratterizzerà il Magic V Flip. Honor ha optato per questa soluzione che garantirà agli utenti la possibilità di visualizzare messaggi, chiamate e notifiche senza dover per forza aprire lo smartphone pieghevole.

Purtroppo, molte delle specifiche tecniche sono ancora avvolte dal mistero. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.