Sembra che Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Watch7 Ultra siano sempre più vicini alla loro presentazione ufficiale. Mentre si attende il lancio, previsto per l’evento Unpacked di luglio, sono state scovate nel database dell’FCC (ente americano per le telecomunicazioni) alcune interessanti novità riguardo i due dispositivi.

Alcuni dettagli sui nuovi dispositivi Galaxy in arrivo

L’FCC, come sempre, non presenta elementi tecnici particolari insieme ai report sui prodotti. Questo significa che le novità presentate non sono “gamechanger”, ma ugualmente costituiscono delle conferme a quanto già rilevato riguardo i due dispositivi Galaxy. Secondo quanto riportato dal database FCC l’ID del dispositivo Z Flip6 sarà A3LSMF741U. È dunque evidente che contiene al suo interno la sigla SM–F741U. Si tratterebbe del codice modello del nuovo smartphone.

Oltre ciò, l’FCC comprende anche altre informazioni come la presenza di connettività 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth. Inoltre, è compresa la localizzazione GNSS, la ricarica wireless e NFC. Si tratta di tutte le caratteristiche riscontrate anche sull’ultimo Z Flip presentato l’anno scorso. Al momento non è ancora disponibile nel database FCC il modello Galaxy Z Fold6, ma è probabile che possa arrivare anche nei prossimi giorni.

L’altro dispositivo presentato, è il Watch 7 Ultra. Si tratta di un prodotto Samsung particolarmente importante considerando che sarà il primo dispositivo della serie a presentare una variante “Ultra”. Il portale FCC, nella pagina dedicata, viene riportato l’ID A3LSML705. Anche qui si evince la presenza del codice modello SM–L705. Inoltre, anche in questo caso, viene presentato che la nuova gamma di Galaxy Watch presenteranno una connessione Wi-Fi 5, GNSS, Bluetooth, ricarica wireless e NFC. Sarà anche possibile, con il proprio dispositivo indossabile, agganciare l’infrastruttura LTE.

Come annunciato, si tratta di conferme riguardo informazioni già emerse. Tali conferme però non fanno che aumentare l’entusiasmo nei confronti dei nuovi attesissimi dispositivi Samsung in attesa del loro lancio ufficiale.