Realme ha ufficialmente presentato sul mercato il suo nuovo smartphone GT 6T. Si tratta di un modello di fascia media e sembra essere la variante per l’India del GT Neo6 SE, presentato lo scorso mese in Cina. I due modelli risultano molto simili anche se è possibile trovare anche alcune differenze oltre il cambio di nome. La prima differenza riguarda la memoria, sia per quanto riguarda la RAM che per lo spazio di archiviazione. Stesso discorso per la potenza della ricarica rapida SuperVooc che dai precedenti 100 watt passa ora a 125 con “mezzo pieno” che sul nuovo modello viene effettuato in soli 10 minuti alla presa.

Realme lancia il suo nuovo modello per l’India

Se accantonate per un attimo le differenze appena elencate, ed alche variazioni minime per l’estetica, è evidente come i due smartphone siano lo stesso prodotto per quanto riguarda le caratteristiche tecniche.

Restano invariati, infatti, i picchi relativi alla presenza dell’OLED LTPO a 120 Hz a 1.600nit sotto la luce del sole, che arrivano a 6.000nit “puntuali”, ed anche le memorie molto più rapide rispetto agli altri modelli di fascia media. In questo caso si parla di RAM LPDDR5X e ROM UFS 4.0!. i prezzi del nuovo Realme però risultano meno allettanti rispetto a quelli presentati in Cina. Si parte dall’equivalente di 100 euro in più anche se non si parla di parità di memoria. Infatti, in India, la versione base è da 8+128 GB mentre in Cina è pari a 8+256 GB.

In India, le diverse varianti del Realme GT 6T presenteranno diversi prezzi che vanno da un minimo di 340euro ad un massimo di 440. Nello specifico, la configurazione da 8+128GB viene lanciata al costo di 30.999rupie, ovvero circa 340euro. Nel caso di 8+256GB, invece, il prezzo è pari a 32.999yuan, 365euro. Infine, c’è la configurazione da 12+256GB a 35.999yuan (400euro). L’ultima la 12+512GB a 39.999yuan (440 euro).

Al momento non è noto se il nuovo Realme GT 6T arriverà anche in Europa. Nel caso è possibile anche ipotizzare che potrebbe presentarsi con una diversa denominazione.