Meta ha ammesso di utilizzare il dataset Books3 per addestrare i suoi modelli IA avanzati e si mostra riluttante a ricompensare gli autori in quanto secondo Meta l’uso di opere protette da copyright per l’addestramento di modelli LLM non richieda ne consenso ne compensazione.

Con queste dichiarazioni l’azienda sta contestando le accuse di violazione del copyright che consistono nell’utilizzo di un database di più di 195000 libri “piratati” e Meta non è neanche l’unico developer di AI ad aver fatto largo uso del database in questione.

L’uso di materiale protetto da copyright sta diventando un tema sempre più controverso, si vedano anche i casi di open AI e CHATGPT.