La Hyundai ha presentato alla fiera dell’elettronica CES 2024 svoltasi a Las Vegas, la sua visione sul futuro delle energie rinnovabili e dei trasporti.

La Hyundai ha fatto ben capire la sua volontà in quanto azienda leader nel settore industriale di voler puntare gran parte delle sue risorse sull’idrogeno, lo ha fatto capire il CEO della casa Coreana: “l’idrogeno pulito dovrebbe essere utilizzato per poter alimentare qualsiasi cosa”.

De Facto l’idrogeno può essere considerato una delle alternative rinnovabili più valide a livello ideale per diversi settori, tra cui anche quello automobilistico ma ad oggi è ancora prodotto in quantità irrisorie e soprattutto viene prodotto come scarto dalla raffinazione dei combustibili fossili e non per elettrolisi, la quale richiede comunque grandi quantità di energia elettrica per generare idrogeno utilizzabile.

Al CES è stato anche descritto il cambiamento di HTWO, il brand creato da Hyundai che si occupa di fuel cell e di tutto un processo di generazione e implementazione dell’idrogeno.

Inoltre al CES Hyundai ha presentato un nuovo concetto di mobilità assistita dall’IA chiamato “Cloud Transportation” dove diversi ecosistemi gestiti da o con l’aiuto dell’IA collaboreranno per garantire un sistema di trasporti e mobilità sicuro e più accessibile a tutti.