Feker IK85 Pro è una piccola tastiera meccanica in vendita da Epomaker, che punta fortissimo sul design iconico, senza alienarsi gli utenti che vogliono prestazioni al top, ed un prezzo tutt’altro che elevato (è infatti disponibile a 105 dollari). Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il prodotto, come vi abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, è una tastiera meccanica in formato 75%, ciò sta a significare che non presenta il tastierino alfanumerico, ed oltretutto ha dimensioni più ridotte: raggiunge 348,3 x 143,8 x 44 millimetri, ed un peso di soli 900 grammi. Sin dal primo momento notiamo il suo essere facilmente trasportabile, punta molto sulla portabilità, ad esempio la si può tranquillamente posizionare in uno zaino, senza andare ad appesantire più di tanto.

I materiali di costruzione sono prevalentemente plastici, offrono una discreta resistenza complessiva, non temete di romperlo o rovinarlo facilmente, anche se non raggiunge la sicurezza che solo un metallo può dare. D’altro canto è il design praticamente unico a catturare la nostra attenzione, questa colorazione verde acqua con finitura opaca ed una trama molto bella alla vista, nonché tati che presentano un font facilmente visibile (dato il contrasto con la colorazione sottostante), affiancati dalla traduzione in lingua cinese (con gli ideogrammi).

Ribaltando la Feker IK85 Pro apprezziamo la possibilità di regolare l’inclinazione, così da facilitare la vita di tutti gli utenti che necessitano di una tastiera da lunghe sessioni di utilizzo, adattandola alla perfezione all’eventuale piano di appoggio, o alla comodità di ognuno di noi.

Hardware e Specifiche

La tastiera recensita è gasket mount hot-swappable a 3 e 5 pin, con 82 tasti ed una piccola rotella per la regolazione di determinati settaggi, come ad esempio il volume. Lo stato, o gli stessi settaggi, vengono visualizzati sul piccolo display LCD a colori da 1,06 pollici (ovviamente non touchscreen), posto appena sopra le frecce direzionali. Una piccola coccola per l’utente che vuole sempre avere tutto a portata di mano, e di occhio.

La compatibilità è estesa a tutti i dispositivi in commercio, è proprio la versatilità uno dei suoi punti di forza, infatti il prodotto può essere utilizzato sia su Windows che Mac OS, ma anche i sistemi mobile, come Android e iOS, in vari modi: cablata, via bluetooth o wireless. Nel primo caso l’utente andrà a collegare fisicamente il tutto tramite il cavo USB-C incluso in confezione; con il bluetooth si ha la possibilità di utilizzare la tastiera con uno smartphone o un tablet (ma anche un PC), e nel caso in cui si disponga di un prodotto senza tale connettività, allora si potrà inserire il trasmettitore USB nella corrispettiva porta, così da renderlo compatibile. Lo switch tra le varie modalità di utilizzo può essere completato sfruttando il selettore, di colorazione rossa, presente nella parte alta della parte destra della tastiera stessa.

Come era facilmente intuibile, la tastiera presenta una batteria interna, un componente che ne permette l’utilizzo senza il collegamento diretto ad una presa a muro. Questi è da 8000mAh, a conti fatti è un quantitativo più che adeguato in proporzione al consumo energetico della tastiera stessa. Tutto dipende da come la stessa verrà utilizzata, però vi potrete dimenticare di ricaricarla per settimane, prima di dover necessariamente ricorrere alla presa a muro.

Tasti e esperienza d’uso

I tasti sono realizzati in plastica (PBT) con un design che presenta una piccola concavità al centro (profilo JSA), ed una disposizione che spinge le dita verso il centro stesso della tastiera. Il materiale utilizzato è molto buono e duraturo nel tempo, con anti-ghosting NKRO (ovvero per evitare che il prodotto non riconosca un tasto premuto). Nella parte sottostante è presente una LED RGB facilmente personalizzabile tramite l’applicazione ufficiale, capace di raggiungere 1,6 milioni di colori differenti; come per tutte le altre tastiere recensite in passato, e data la natura della stessa, l’illuminazione non risulta essere particolarmente elevata e visibile.

Alla pressione notiamo una corsa più che adatta per lunghe sessioni di utilizzo (sono gli switch Mulan), con una rumorosità generalmente contenuta. L’ergonomia dei tasti è piacevole al tatto, offrono una buona fluidità nella quotidianità, nel nostro test ad esempio abbiamo scritto varie recensioni, e non abbiamo mai avuto alcuna difficoltà. I tasti sono sufficientemente grandi e distanziati tra loro, con una buona silenziosità che ci porterà a poter sfruttare la tastiera anche in ambienti lavorativi.

La presenza del piccolo display LED, di cui vi abbiamo parlato in precedenza, rappresenta un plus che per molti potrebbe risultare importante ed interessante, ma che in termini pratici è spesso inutile. E’ vero, può essere personalizzato, ma riteniamo che siano davvero pochi gli utenti che andranno a caricare immagini da visualizzarvi, oppure modificare le impostazioni per mostrare lo stato di determinati specifiche della tastiera stessa.

Feker IK85 Pro – conclusioni

In conclusione Feker IK85 Pro è una buona tastiera meccanica in formato 75%, che convince sin da subito con dimensioni ridotte e un peso abbastanza contenuto. Il design è piacevole, ma divisivo, per il semplice fatto che essere così particolare potrebbe allontanare tutti quegli utenti che sono alla ricerca di un prodotto sobrio, elegante e minimale (cosa che la Feker IK85 Pro non è per nulla).

In termini di ergonomia siamo ad un buon livello, la tastiera è piacevole nell’utilizzo quotidiano, con una buona velocità nella scrittura, una corsa non troppo profonda ed una rumorosità ridotta. La ghiera ed il display LCD sono plus relativamente, proprio per le ridotte funzionalità aggiuntive (quasi superflue).

Il prodotto può essere acquistato direttamente dal sito ufficiale di Epomaker al prezzo di 105,99 dollari. La spedizione avviene direttamente dalla Cina, saranno necessarie quasi due settimane per la ricezione del prodotto presso il proprio domicilio, tuttavia la consegna è gratuita e non sarà necessario pagare alcun dazio doganale. I sistemi di pagamento accettati sono i soliti, si parte da PayPal, passando per le principali carte di credito. Nell’eventualità in cui il prodotto ricevuto non fosse di vostro gradimento, è prevista la possibilità di restituirlo entro 7 giorni dalla ricezione (attenzione, non dall’ordine), così da poter ricevere senza alcun problema il rimborso completo della cifra originariamente spesa, senza perdite di denaro di alcun tipo.